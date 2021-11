Restan solo unos minutos para que oficialmente arranque su etapa como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Xavi Hernández ya se encuentra en el Camp Nou para empezar un camino que no será fácil en la ciudad condal pero para el que de Terrassa se siente más que preparado. Tras unos días de locos en Qatar pudo cerrar su llegada al equipo de sus amores, donde cobrará una significativa cifra.

Xavi llega a Barcelona por amor y no dinero. El ex capitán sabe que el club afronta una dura crisis económica donde no habrá grandes premios ni comisiones por los éxitos que la entidad coseche en los próximos años. Es tan grave la situación de las arcas que el propio DT tuvo que poner la mitad de su cláusula de rescisión en Al-Sadd, pero la cosa va mucho más allá.

Barcelona se ha dejado 30 millones en los despidos de sus últimos entrenadores. Valverde, Setién y Koeman salieron por la puerta de atrás con varios kilos que hoy por hoy se extrañan más que nunca en las oficinas del Camp Nou. Sabiendo que el limite salarial no le permitirá invertir de gran manera en un nuevo DT, Laporta ofreció a Xavi un contrato que refleja la actualidad del equipo Culé.

El peor pagado de la historia del club

Medios como MARCA han investigado hasta donde le darán las finanzas a Barcelona para pagar a su nuevo entrenador y los números sorprenden. Atrás quedaron los años donde distintos entrenadores cobraban más de 10 palos verdes por temporada mediante jugosas comisiones. El de Terrassa recibirá una tercera parte de lo que se estipulaba por ejemplo, en el contrato de Ronald Koeman.

Concretamente, Barcelona no podrá pagarle a Xavi más de 2.9 millones de euros por temporada. Una cifra que convertirá al ex capitán en el entrenador peor pagado en la historia moderna del equipo Culé. Es tan caótica la situación económica del club que este no podrá ofrecerle un aumento hasta verano de 2023. El de Terrassa viene por amor y sus actos lo confirman más que nunca.