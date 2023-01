Barcelona se sigue moviendo en el mercado de fichajes, donde no todo termina para Xavi Hernández en nombres como Memphis Depay o Yannick Ferreira Carrasco. Por medio de un comunicado en su página web, el conjunto culé confirma el arribo del argentino Lucas Román en una operación pensada a largo plazo. Todos los detalles, a continuación.

Nacido en Buenos Aires un 10 de febrero del 2004, el joven delantero de apenas 18 años ya tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo tras una vida por Ferro Carril Oeste donde se dio el lujo de jugar para el Verdolaga en 27 ocasiones, marcar tres goles y empezar una carrera que ahora seguirá por la Ciudad Deportiva Johan Cruyff.

Parte de la Sub13, la Sub15, la Sub17 cuando la dirigía Pablo Aimar y de la Sub20 en la Albiceleste, portales como Transfermarkt cierran en 1.2 millones de euros una operación donde Lucas Román pasará a integrar las filas del Barcelona B de manera inmediata, donde coincidirá con otro argentino como Roman Vega. El jugador ya firmó su contrato y dio sus primeras declaraciones como jugador de Rafa Márquez en la Primer RFEF.

Blindado

“La verdad es que es una alegría inmensa…Muy emocionado, voy a dar lo mejor. Me considero un extremo, un enganche por todo el frente ataque, un zurdo que intenta jugar al mano a mano y siempre para el equipo…De chiquito mi viejo me empezó a llamar ‘Pocho’ y desde que nací ya tenías ese apodo…Es un privilegio para mí que me pueda entrenar Rafa Márquez seguramente voy a aprender mucho y ojalá pueda darle lo mejor a él y al equipo”, las primeras palabras de Lucas Román como jugador de un Barcelona que ya le presume como nueva carta.

Con un contrato que le amarra al Camp Nou hasta el 2026, el conjunto culé firma a la estrella argentina con una cláusula de recisión que solo dejará que Lucas Román abandone Barcelona por una suma inmovible de 400 millones de euros. Ferro podría recibir 3.5 kilos más si es que el ex Verdolaga consigue una serie de objetivos.