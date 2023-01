Salvo un par de encuentros que se disputarán a mediados de semana, LaLiga llega al ecuador de la temporada con varias conclusiones de peso que hacen a todos poner la cabeza en junio del 2023. Con Barcelona mirando a todos desde arriba y como campeón de invierno, te mostramos como le suele ir en España a quienes alcanzan la jornada 19 como líderes de certamen al final del camino.

La victoria por 0-1 en Girona, sumado a la igualdad entre Real Madrid con Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, permite a los culés situarse como primeros en una división a la que le restan todavía 19 fechas para conocer a su nuevo ganador. Se llega entonces a un ecuador del curso donde tras casi 4 años, Barcelona vuelve a consagrarse como campeón de invierno en LaLiga.

Si bien debe visitar todavía al Betis en Sevilla este miércoles para completar la primera vuelta, los culés ya no verán amenazada su condición de líder por lo menos por un periodo de dos jornadas. De cara a lo que viene por delante con la Copa del Rey y la UEFA Europa League, Xavi festeja un hito no menor pensando en el final de una temporada que no olvidemos, se alarga hasta el mes de junio por los cambios provocados por Qatar 2022.

Buenos precedentes

Será la ocasión número 26 que Barcelona acaba líder de la primera vuelta del certamen, donde acabó conquistando el título en hasta 17 ocasiones. Yendo a los tiempos más recientes, de las últimas 12 veces que fue campeón de invierno solo no levantó medalla en cuatro oportunidades.

Solo en la temporada 2013/2014 (Atlético dio vuelta al Barcelona), en la 2014/2015 (Barcelona se impone al Real Madrid) y la campaña 2019/2020 (Los Merengues derrotan a 38 jornadas a sus vecinos) que LaLiga no ha visto a su campeón de invierno como ganador de una primera división española donde la historia dice que llegar como puntero al ecuador del certamen, da más medio trofeo.

Campeón de invierno vs. Campeón de LaLiga

2012-13 Barcelona - Barcelona

2013-14 Barcelona - Atlético de Madrid

2014-15 Real Madrid - Barcelona

2015-16 Barcelona - Barcelona

2016-17 Real Madrid - Real Madrid

2017-18 Barcelona - Barcelona

2018-19 Barcelona - Barcelona

2019-20 Atlético de Madrid- Real Madrid

2020-21 Atlético de Madrid - Atlético de Madrid

2021-22 Real Madrid - Real Madrid

2022-23 Barcelona - ¿?¿?