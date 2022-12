Marruecos revienta los pronósticos en Qatar 2022, elimina a gigantes del más alto nivel y compite de tú a tú con la élite gracias a un grupo de jugadores que levantan el interés de algunas de las mayores potencias del fútbol europeo. Barcelona, atento al futuro de una de las figuras de Los Leones del Atlas en Oriente Medio.

A solo unas horas de que Walid Regragui y sus pupilos busquen una nueva hazaña en la historia de los Mundiales, Mundo Deportivo abre su portada con una noticia que apunta al interés del Fútbol Club Barcelona en uno de los jugadores que mejor explica el éxito de Marruecos por Qatar 2022. Se habla de operación ‘low-cost’ en caso de que las cuentas avalen un movimiento.

Pues recordemos que todas y cada uno de los fichajes que realicen desde el seno de Joan Laporta tendrán que encajar con una economía de guerra donde no sobra el dinero por Barcelona. Una de las figuras de Marruecos gusta y sus apenas 3.5 millones de euros de valoración de mercado hacen todo más sencillo de lo que parece. ¿Te encaja en el estilo?

El ‘8’ que sorprendió a Luis Enrique

Azzedine Ounahi es el nombre apuntado por Mundo Deportivo como ese fichaje ‘low-cost’ que gusta por las oficinas del Camp Nou. A sus apenas 22 años y consolidado en el humilde Angers de la Ligue 1, el famoso ‘8’ de Marruecos levanta el interés de un Barcelona que eso sí, tiene en claro que no entrará en subastas por el volante de Walid Regragui.

“Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento, madre mía, de donde sale ese muchacho, juega muy bien, me ha sorprendido…no ha parado de correr, tiene que estar destrozado”, palabras de Luis Enrique sobre un Azzedine Ounahi que gana enteros en Qatar 2022 para llegar a la élite. Angers de Francia tendrá la última palabra sobre su futuro.