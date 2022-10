Desde el corazón de Cataluña aseguran que la directiva y vestuario del Barcelona teme por su futuro en una Champions League donde no confían en las intenciones del Bayern Múnich. ¿Será esta la venganza por el caso Lewandowski?

Barcelona se juega este miércoles buena parte de su futuro deportivo y económico de cara a lo queda de temporada. Los culés recibirán al Inter de Milan por una cuarta jornada de la UEFA Champions League en un duelo sin margen de error para los hombres de Xavi Hernández, quienes dudan de la integridad del Bayern de Múnich. ¿Se vienen venganza por Robert Lewandowski?

Los culés saben que no pueden perder más puntos en un Grupo C donde las derrotas en el Allianz Arena y en el Giuseppe Meazza han supuesto el regreso de los fantasmas europeos a un Camp Nou que no puede darse el lujo de dar más pasos en falso. Barcelona necesita de una victoria ante Inter en casa para seguir con vida en la Liga de Campeones, así como de una mano amiga desde Baviera que dudan que llegue.

Sport es quien desvela las sensaciones de un vestuario que a horas de jugarse la vida en la Champions y con el Clásico ante Real Madrid cada vez más cerca, sabe que solo le valdrá con ganar los 9 puntos en juego para no coquetear con la Europa League y poner aún más dudas la recuperación económica de un club prendido fuego desde lo financiero. No se confía en las intenciones de un Bayern que será juez del Barcelona después de pisar el Camp Nou.

¿La venganza por Lewandowski?

“Hay el temor en el vestuario del Barça que el Bayern se dejará ganar ante el Inter para devolverle al club azulgrana la faena de llevarse a Lewandowski…La única solución para el Barça pasa por ganar los tres partidos que le restan en Champions”, dicta Sport para resumir las sensaciones de un club donde cualquier punto perdido estas tres semanas supondrá un paso más cerca del infierno de la Europa League.

Las relaciones entre los de Múnich y Barcelona vuelven a escena luego de un verano más que movido y donde gracias a la novela que terminó con Rober Lewandowski por el Camp Nou, desde Cataluña temen que un clasificado Bayern baje la guardia ante Inter con el fin de conseguir su venganza y por ende, enviar a los de Xavi Hernández lejos de la Liga de Campeones. Ganar 9 de 9, única receta para no hacer cuentas al final del camino.