En el Spotify Camp Nou, Barcelona afrontó este domingo un partido clave por LaLiga para continuar luchando por el título ante Real Madrid. El culé se impuso por la mínima ante Celta de Vigo con el gol de Pedri González y se mantiene en la cima como el Merengue.

A pesar de haber cumplido el objetivo de quedarse con los tres puntos. Xavi Hernández se mostró autocrítico en la conferencia de prensa con respecto al rendimiento del equipo en este encuentro, además de la última fecha ante Mallorca y la caída ante Inter de Milán.

"Es importante ganar cuando no estás fino, hay que valorar el hecho de sumar tres puntos sabiendo sufrir y el logro de seguir siendo líderes, es una victoria de oro", explicó Xavi. Y luego se sinceró: "No estamos en el mejor momento como antes del parón y tenemos que mejorar, hace tres semanas volábamos y ahora no, pero a todo el mundo le cuesta ganar porque está todo muy igualado".

Sobre los problemas en el encuentro ante Celta detalló: "Nos faltó marcar el 2-0 en la primera parte, porque los primeros 45 minutos fueron buenos. Hicimos bien la presión alta, le sometimos. Un gol más lo habría cambiado todo. No jugamos igual en la segunda parte. Comenzamos bien y acabamos mal. Cuando bajas un poco la intensidad y la concentración en los duelos, equipos así te pueden dominar. Hay que apretar los dientes".

Además, se refirió a la polémica de la noche por el supuesto penal a Raphinha que José Luis Munuera Montero no pitó: "Raphinha me ha dicho que era un penalti muy claro, estaba muy contrariado al descanso y le hemos tenido que calmar, pero hoy no va de árbitros".