Pablo Gavi es una de las figuras emergentes de Barcelona, el mediocampista quien ha contado con el aval de Xavi Hernández para ser parte activa dentro del equipo principal, le hicieron una propuesta para extender su vínculo contractual con la institución.

Y es que en pasados días, Joan Laporta, presidente del cuadro catalán, informó en entrevista con L’Esportiu que al agente del futbolista le habían enviado una oferta para la extensión de su continuidad en el equipo, en el que está cumpliendo su sueño de futbolisya profesional.

Lo particular del asunto, es que en la charla con el tradicional medio catalán, el máximo mandatario de los Culés indicó que a la fecha no habían recibido respuesta por parte del apoderado del futbolista y que se les hacía extraño que eso no hubiera sucedido.

Pero ahí es cuando aparece el insólito caso, y es porque después de la reunión que sostuvieron las partes, desde el club quedaron en enviar un correo con la oferta oficial de renovación para con el jugador. Acto seguido… Nunca mandaron el mail con la propuesta.

Esa información fue revelada por parte de Darío Montero, periodista del show televisivo español, El Chiringuito, quien en exclusiva relató el curioso fallo que ha retrasado la renovación del jugador de 17 años y, en el que hay sembradas altas expectativas en el elenco.