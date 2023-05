En Barcelona desean el regreso de Lionel Messi sea como sea. Existen muchos motivos afectivos para que el argentino vuelva, aunque no resulta para nada sencilla la operación. Pero, por supuesto, también hay razones futbolísticas, que involucran al primer equipo que dirige Xavi Hernández. Hay una estadística contundente que explica por qué lo extrañan tanto.

El diario Sport reveló un maleficio que padece el Barça desde la salida de Messi del club. Desde el 2 de mayo de 2021 que no pueden anotar un gol de tiro libre. El último, precisamente, fue de Leo en un partido de LaLiga ante Valencia. El dato llamativo es que lo hizo en plena pandemia en Mestalla, es decir, sin público, y ante un excompañero, Jasper Cillessen.

Desde ese entonces, Barcelona no ha anotado goles de tiro libre. Tampoco es que tenga algún especialista en este tipo de acciones como Messi. De hecho, hoy no hay un encargado claro para la acción parada, salvo Robert Lewandowski para las acciones de cerca del área, pero sin resultado. Dos años sin goles de tiros libres. La urgencia por traer al gran 10 es total.

Los goles de Messi de tiro libre en Barcelona

En Barcelona, Messi anotó un total de 50 goles de tiro libre en 778 partidos. En el último tiempo, en el club, se convirtió en un especialista de la pelota parada. Por lo cual, con Leo, esta vía podría revitalizarse ante la falta de ejecutantes. Lo sorprendente de esto, es que el rosarino, en PSG, apenas marcó dos tantos de tiros libres.

La mejor temporada en cuanto a goles de tiro libre de la Pulga en Barcelona fue la 2018-19 donde anotó ocho por esa vía. Espanyol y Athletic Club de Bilbao fueron los que más sufrieron esta clase de goles de Lionel con seis cada uno. Le sigue Sevilla, con cinco.

¿Cómo están las negociaciones entre Messi y Barcelona?

Por el momento, hubo charlas entre el entorno de Lionel Messi y los directivos de Barcelona. Su renovación de contrato con PSG está frenada y, en Francia, los rumores crecen respecto a la chance de que no continúe. Por eso, en el Camp Nou, se ilusionan. Sin embargo, la directiva debe trabajar para adecuar la masa salarial y no tener problemas con el Fair Play Financiero. Difícil panorama, pero no imposible.