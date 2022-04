Barcelona no se rinde con Lewandowski: "No hemos descartado a nadie"

Los rumores de merado están en auge y uno de los clubes que mayores especulaciones está generando es FC Barcelona. Quizá el gran nombre que está siendo vinculado al club azulgrana es Robert Lewandowski. Ahora Jordi Cruyff ha confirmado que no hay ningún nombre descartado para la próxima ventana.

Los hinchas de Barcelona sueñan con la llegada de Robert Lewandowski. El polaco ha estado siendo vinculado al equipo catalán durante semanas, aunque desde Bayern Múnich han negado cualquier posibilidad de que este sea vendido en el próximo mercado de pases.

El asesor técnico presidencial y futuro secretario técnico de Barcelona, Jordi Cruyff habló públicamente sobre el mercado de pases en un acto de inauguración de una nueva Cruyff Court. El hijo de la leyenda, Johan Cruyff aseguró que ningún nombre está descartado.

Palabras de Jordi Cruyff

"Yo no he descartado a nadie. De nombres no estoy muy dispuesto a a hablar. Ya habrá otros que respondan. Lo único que haces es molestar a los clubs donde juegan, me preocupa más la plantilla. Todos son grandes jugadores" aseguró el directivo de Barcelona.

Cruyff fue cuestionado puntualmente por Robert Lewandowski. Este reconoció que su contrato con Bayern sigue vigente, pero que una posible llegada no se descarta. "Es un jugador que tiene contrato, somos el último en decidir. Soñar es gratis".