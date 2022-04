Es el jugador más importante en la plantilla de Bayern Múnich, ha logrado una marca de goles impresionantes, en esta temporada ya lleva 33 tantos, es el máximo artillero del campeonato y no corre riesgo de perder ese situal en las fechas restantes.

Pero su nombre suena en el mercado, y está muy relacionado con Barcelona, se habla mucho de su posible llegada a España, es más la esposa del jugador hizo un post mostrando que estaba aprendiendo español, ¿para qué?

Bueno, todas esas dudas tenían que ser resueltas, y la zona mixta post título del Bayern Múnich era el lugar indicado para consultarle a Robert Lewandowski, sobre cuál será su futuro.

El polaco hizo una gran maniobra, y si bien no esquivó al tema, no dejó nada claro: "Habrá una reunión pronto, pero hasta ahora no ha pasado nada especial. También estoy notando lo que está pasando. La situación no es fácil para mí", es lo que dijo Lewandowski.

De momento nada ha cambiado, el contrato de Lewandowski y Bayern Múnich sigue vigente hasta junio de 2023, pero si no renueva ahora, lo más seguro es que busque nuevos horizontes, el gran problema que tiene Robert a sus 33 años, es el tiempo de contrato que pretende y el que le ofrecen.