Barcelona logró asegurar la continuidad de una de sus revelaciones en esta temporada. Ronald Araújo renovó su contrato y seguirá ligado a la entidad 'culé' hasta 2026, dejando de lado todo tipo de rumores que lo vinculaban con otros equipos importantes de Europa. El crecimiento que ha tenido el uruguayo de la mano de Xavi Hernández ha hecho que los directivos confíen en él a futuro y permanezca en la institución.

El Barça anunció la renovación del joven defensor central el pasado martes. Tendrá un aumento de sueldo, a la vez que su cláusula de rescisión será de 1.000 millones de euros, lo mismo que sucedió anteriormente con jóvenes futbolistas como Pedri y Ansu Fati. Es una gran noticia para todo el barcelonismo luego de esta gran temporada que está firmando donde ha jugado 39 partidos en total, con cuatro goles anotados. Su llegada llegó a través de un exdirectivo, quien bien pudo haberlo llevado a otro equipo.

En este sentido, el exsecretario técnico de Barcelona, Ramón Planes, quien renunció a su cargo poco después de la llegada de Xavi Hernández al mando del primer equipo, reveló que Araújo pudo haber jugado en otro equipo de LaLiga de España, antes de llegar al cuadro 'blaugrana'. La historia hubiese sido muy distinta si esto se hubiese dado así.

Fue el propio Planes quien se trajo a Ronald Araújo, proveniente de Boston River de Uruguay, aunque él lo pensó para llevarlo a Getafe durante su etapa en dicho club. "Cuando estaba en el Getafe, hablando con uno de mis contactos en Uruguay, su primer entrenador profesional, me enteré de su potencial. Lo fui a ver y me gustó. Mi idea era firmarlo para el Getafe, pero llegó la propuesta del Barça para incorporarme a la secretaría técnica y decidí apostar por él, en el caso del Barça para el Barça B, aún no estaba preparado para el primer equipo", reveló el exdirectivo 'culé' en una nota con Tot Costa en Catalunya Radio.

De esta manera, Araújo bien podría haber jugado en el Getafe sin pasar por Barcelona, pero Ramón Planes cambió de dirección su carrera y también lo hizo con el uruguayo. Por la renovación del jugador, también comentó: "Estoy muy contento, creo que es lo mejor que le puede pasar al jugador y al Barça. Muy contento de que siga en el club".