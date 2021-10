Los incidentes con Ronald Koeman a la salida del Clásico del pasado domingo siguen dejando huella en Barcelona. Luego de que el DT hablase públicamente sobre lo ocurrido y cuestionase socialmente a quienes violentasen su auto en las inmediaciones del Camp Nou, ahora es Javier Tebas quien pide desde LaLiga que el equipo Culé tome cartas en el asunto y asuma responsabilidades.

La previa del último Barcelona vs. Real Madrid estuvo marcada por el regreso del 100% del aforo al feudo blaugrana. Un operativo sin precedentes a corto plazo fue planeado por las autoridades del club para controlar la presencia de 80.000 personas que tras un año y medio podrían reunirse en el Camp Nou. Durante el encuentro no hubo problemas, más si en un post partido donde Koeman se vio solo ante el peligro.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió a los dirigentes del club no hacer la vista gorda y controlar a quienes no pueden entrar más en el Camp Nou. El máximo ente del fútbol español se mostró sumamente preocupado con las permisividad del Barcelona y avisa que no muy lejos de la ciudad condal, la Ligue One estalla en hechos similares todos los fines de semana.

Miedo a lo que ocurre en Francia

“Le pasó también a otros y eso no debe pasar. Son temas de seguridad, en este caso del club, que debía estar más atento a esa situación. Nosotros hemos llamado y hemos mostrado nuestra preocupación", declaraba Javier Tebas a los medios en un evento de LaLiga donde pidió al Barcelona investigar lo ocurrido.

Solicitó a Laporta y compañía que tomen cartas en el asunto ante una afición más que caldeada por el momento del club en todos los niveles: "Si no controlamos la violencia verbal, que es el antecedente de la física, podemos acabar como en Francia. Por lo tanto la estrategia que teníamos antes de la pandemia, que fue ser muy duros con la violencia verbal, vamos a seguir aplicándola porque, si no, es el antecedente de la física".