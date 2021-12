Sergio Agüero deja el fútbol a sus 33 años. El argentino ha tenido que abandonar el deporte de alto rendimiento producto de una arritmia que pondrá punto y final a una carrera llena de éxitos, goles y títulos de casi 18 temporadas. En compañía de Joan Laporta en Barcelona, el Kun hizo oficial su decisión. Bolavip te cuenta como fue la rueda de prensa.

El argentino buscó por todos los medios seguir ligado a la actividad profesional, pero ante las recomendaciones del departamento médico del club y de distintos expertos que han acudido para ver su caso, Agüero ha preservado finalmente la salud y puso final hace minutos a una carrera más que gloriosa en el fútbol de alto nivel.

En compañía de Joan Laporta, su familia e incluso Pep Guardiola, Sergio Agüero atendió a los medios de comunicación presentes en el cesped del Camp Nou para comunicar su adiós al fútbol profesional. Barcelona ha estado siempre acompañando al delantero en estos meses y se espera que siga ayudando al argentino en esta primera etapa como ex futbolista.

El Kun: "Es un momento muy duro"

Visiblemente emocionado y con lágrimas en sus ojos, Agüero era aplaudido por el Camp Nou antes de empezar a contar lo ocurrido: “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento duro pero estoy feliz por la decisión que tome, la salud va primero. Todos saben por qué estoy acá. Estuve en buenas manos de los médicos, que me han dicho que era lo mejor. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha".

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé jugar al fútbol desde los 5 años que toqué una pelota y mi sueño era jugar en Primera, nunca pensé llegar a Europa. gracias a Independiente, me formé allí, al Atlético que apostó por mí con 18 años, a la gente del City, que saben lo que siento por ellos, dejé lo mejor allí y me trataron muy bien y a la gente del Barça, a Joan que contactaron con mí. Llegaba a un gran club y me trataron muy bien. Y a la selección argentina que es lo que más amo", continuaba el argentino.

Se considera un afortunado: "Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar. me voy con la cabeza alta y muy feliz, no sé qué me esperará en otra vida pero tengo gente que me quiere y me desean lo mejor. Y gracias a los periodistas, a los que me trataron bien y los que no, no pasa nada. Agradecer a todos los hinchas de los clubs donde he jugado y me quedo con las cosas tan bonitas que he vivido".

Tras ver el video preparado por Barcelona para homenajearle, Joan Laporta agarró el micrófono: "Estoy a tu lado pero es como si estuvieran los representantes de tus otros equipos. Nos hubiera gustado que llegaras antes, como cuando estabas en el Atlético y seguro que recogerás los frutos en esta nueva etapa. Te lo mereces y te deseamos lo mejor".

"Estoy orgulloso de mi carrera"

El Kun respondió a los medios presentes en el Camp Nou: "Me siento bien ahora mismo. Obviamente las dos primeras semanas fueron duras pero nada, cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de no seguir y me fui mentalizando pero no fue fácil. Cuando me dijeron que era definitivo tardé unos días más en procesarlo”.

"Me pasó con 33 años y no antes, pero como te digo, por un lado orgulloso por mi carrera y menos mal que me pasó ahora y no antes. Pero muy feliz por la carrera que hice. Siempre uno quiere seguir ganando más cosas, pero me siento muy contento por los títulos que he ganado y uno siempre puede dar más pero creo que hice todo lo mejor para mí y el club", respondía el argentino al momento en el que sufrió la arritmia.

"Seguiré ligado al fútbol en un futuro"

Eligió los mejores tantos de su carrera: "Un gol muy lindo en Independiente, fue un momento muy lindo de mi carrera, contra Racing. No tengo nada en contra de Racing pero con 17 años fue el primer gol más lindo que tuve. Y después con el Atlético en la Europa League también fue un momento muy feliz. Y en el City como todos saben, ese gol contra QPR, mi primera Premier y la primera del City en años. Y el último momento en la Copa América, jugué poco pero acompañé a los chicos y era lo que buscábamos hace años. Fui muy feliz. Y el último que le hice al Madrid. ¿No está mal no, para ser un último gol?".

Para finalizar, aseguro que luego de un tiempo seguirá ligado al fútbol: "Ahora estaré tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo. No puedo decir cómo me tiene que recordar, prefiero que la gente diga qué es lo que merezco o que pongan el nombre que quieran a mi carrera. En un futuro seguiré ligado al fútbol".