Barcelona vs Levante: ¿cruz o salvación para Ronald Koeman?

Este domingo, el estadio Camp Nou recibirá a su desconocido Barcelona, que por la fecha siete de la Liga de España recibe a Levante. Será un duelo vital para la continuidad o no de Ronald Koeman.

Por ahora el fútbol mostrado por el equipo catalán no encanta, y más aún cuando los resultados no acompañan. En las toldas del club aún superan la resaca de la partida de Lionel Messi, referente de la escuadra, quien ahora tiene su presente en PSG.

La situación evidentemente no es la mejor para el entrenador nacido en Países Bajos y que en su tiempo de futbolista profesional supo vestir y defender con honores la camiseta Azulgrana. En él había sembradas altas expectativas, sin embargo, al paso de los juegos, esa condición de 'salvador' se ha ido perdiendo.

Ahora mismo, el caso del director técnico de 58 años, es complicada, tanto así que la prensa española se atreve a asegurar que son los últimos partidos de él al frente del club Culé. Justamente, el timonel se siente tranquilo en su cargo, por tal razón, en rueda de prensa previo al duelo liguero manifestó que: “no ha pasado nada desde el día del comunicado”.

Lo único cierto es que la seguidilla de resultados discretos viene desde el pasado 14 de septiembre, fecha en la que Barcelona cayó goleado en casa 3-0 a manos de Bayern Múnich, por la primera fecha de la Champions League, en la temporada 2021/2022.

Luego enfrentó, también en el Camp Nou a Granada, y si no es por un gol heroico de Ronald Araújo, los catalanes no rescatan el empate 1-1 frente a los Nazarís. La mala racha continuó en la reciente fecha de Liga ante Cádiz, día en el que no pasaron del cero y en el que como para completar, Koeman vio la tarjeta roja y fue suspendido por dos fechas.

Ante Levante será un duelo de salvación o en el que Ronald Koeman se pondrá la cruz con Barcelona. ¿Quién iba a imaginar que un partido ante un rival de menor envergadura iba a resultar siendo tan crucial para el destino del gigante mundial, que viene de capa caída?