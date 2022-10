Fracaso, impotencia, terror y golpe de realidad. Así fue la noche de LaLiga en una UEFA Champions League donde solo Real Madrid representará a España en los octavos de final de la Liga de Campeones. Xavi Hernández y Diego Pablo Simeone, entrenadores de Barcelona y Atlético, más señalados que nunca en lo que son sus horas más bajas en el banquillo culé y Colchonero.

Los blaugranas quedaron eliminados sobre el entretiempo entre Inter de Milan y Viktoria Pzlen gracias a una victoria de los italianos que marca el adiós a la Orejona y tener que volver a un infierno llamado Europa League que ya es una realidad. Bayern Múnich vino después y con un rotundo 0-3, dejó en claro que hay trabajo de sobra por el Camp Nou.

Más decepción hubo por el Metropolitano, donde un penalti fallado al último minuto por Yannick Carrasco no pudo romper el 2-2 entre Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen que acabó con ambos eliminados de la UEFA Champions League. Los medios no perdonan, hablan de un fracaso histórico en LaLiga y por encima de todo dejan duros titulares ante dos proyectos que no podrán ser ni segundos en sus grupos de la Liga de Campeones. ¿Y ahora?

Fracaso rotundo

MARCA, Mundo Deportivo, Sport y AS, principales medios de la parrilla deportiva española, no dudan en sus titulares sobre lo ocurrido anoche en la Orejona. Barcelona y Atlético de Madrid, más que señalados por una prensa que habla de decepción global en un torneo donde solo los Merengues siguen con vida a falta de una jornada de la fase de grupos.

“Más cruel imposible…Ciao Kaputt…Fracaso consumado…Noche de terror”, los titulares que abren esta mañana del 27 de octubre los periodísticos de MARCA, Mundo Deportivo, Sport y AS para analizar el fracaso más grande que se recuerde en los últimos 20 años de LaLiga. Xavi Hernández y Diego Pablo Simeone, en el ojo del huracán.