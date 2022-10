La Champions League ya tiene 12 clasificados a los octavos de final y en la última fecha se definirán los últimos cuatro lugares. El fútbol español ha sido la mayor decepción de esta edición, ya que tiene solamente a un equipo entre los 16 mejores del certamen: Real Madrid. En tanto, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla han consumado el fracaso de quedarse afuera en fase de grupos.

LaLiga de España confirma que no está en su mejor momento competitivo. Tres de cuatro equipos que tenían en fase de grupos, ya han quedado en el camino, mientras que ahora sólo Real Madrid tendrá que poner la cara por el país, luego de que sus rivales sucumbieron en esta quinta fecha de Champions League. Repasemos caso por caso.

Barcelona, segundo fracaso consecutivo

Del equipo que tenía Barcelona el año pasado, con pocas variantes y que recién dejaba de tener a Ronald Koeman como entrenador, a éste con Xavi Hernández y con figuras destacadas como Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, entre otros fichajes que han llegado, hay una gran diferencia. La denominación "fracaso" es inevitable para este Barça, independientemente de que en el grupo hayan estado Bayern Múnich e Inter.

Xavi reconoce que "no han competido" y que la "eliminación antes del partido (ante Bayern) los ha afectado" luego de una nueva caída ante los 'bávaros' en el Camp Nou. Quitando a los alemanes, el conjunto catalán tampoco pudo ante un Inter, que se ha crecido en estos duelos. La victoria en el Giuseppe Meazza y el empate en el Camp Nou terminaron por mostrar que los 'Culés' todavía no están para pelear por este torneo.

"Es un fracaso. No nos merecemos estar en Champions", sostuvo con contundencia Pedri tras caer nuevamente ante el Bayern. Pese a tener 19 años, muestra autocrítica y mayor madurez que un directivo como Mateu Alemany que sólo apuntó a los fallos arbitrales para explicar esta eliminación prematura. "Hemos hecho el análisis de la eliminación internamente. En resumen, en Munich no merecimos perder, en Milán el arbitraje es incomprensible y estos dos partidos determinan todo el grupo para nosotros", dijo. Diferencias. Ahora, la obligación para este club será ganar la Europa League ni más ni menos.

Atlético de Madrid, crónica de un fracaso anunciado

En la Champions League pasada, Atlético de Madrid ya evidenciaba el 'bajón' que se le ha visto en este año. Pudo sortear su grupo, precisamente, ganándole en la última fecha al Porto, algo que no podrá repetir en esta edición porque ya está afuera. Una buena manera de comparar a este equipo.

En esta ocasión, a diferencia de aquel que pudo terminar segundo en su grupo y llegar a cuartos de final (en octavos superó a Manchester United, pero no pudo ante Manchester City), este equipo no tiene una identidad marcada. Compite, sí, y se vio ante Bayer Leverkusen, pero no ha estado a la altura de otras temporadas y esto se debe a que Simeone no ha dado en la tecla con el equipo. ¿Cinco defensores, cuatro? ¿Joao Félix titular, suplente, al banco sin ingresar? ¿Antoine Griezmann jugando pocos minutos y pasando a ser titular indiscutido? Muchos interrograntes alrededor de algo que no se está acostumbrado a ver alrededor de un equipo del 'Cholo'.

Y lo peor de todo para Atlético de Madrid es que incluso puede quedar afuera de la Europa League, si no consigue un buen resultado en Portugal. De cualquier manera, puede ser un llamado de atención para Simeone y empezar a pensar en soluciones reales para este equipo, que puede dar muchísimo más.

Sevilla, sin poder competir ante Manchester City y Dortmund

Sevilla nada pudo hacer en un grupo que tuvo a Manchester City y Borussia Dortmund. Eso sí, se esperaba mucho más de los andaluces, sobre todo por lo que supo mostrar Julen Lopetegui en ciertos pasajes de su estadía como director técnico. Sin embargo, tan mal fue este arranque de temporada, que el propio Lopetegui tuvo que decir adiós.

Sampaoli llega para que el equipo ya piense en Europa League, pero sobre todo recobre la memoria en LaLiga de España, ya que actualmente está más cerca de la zona de descenso que de los puestos de arriba.

Real Madrid es el único equipo de LaLiga que ha logrado clasificar a octavos de final de la Champions League. No sorprende, ya que su solidez como conjunto le ha permitido pasar con suma contundencia un grupo que lo tenía como favorito ante equipos de segundo orden como RB Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic. De cualquiera manera, en España deberán preguntarse seriamente dónde está parado el fútbol en ese país en Europa.