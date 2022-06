Rivales eternos gracias a su etapa en Real Madrid e Inter, Barcelona y José Mourinho vuelven a chocar en un fútbol europeo donde no se descarta que la situación termine en los tribunales. ¿Qué pasó?

Han sido más que acérrimos rivales en los últimos años, con triunfos de cada lado que marcaron una de las pugnas más importantes que el fútbol haya vivido en el siglo XXI. José Mourinho y Barcelona vuelven a chocar y nadie descarta que el problema termine en manos de los tribunales. ¿Qué ocurrió?

El actual entrenador de AS Roma se prepara para la segunda temporada en una capital italiana donde rezan que sus métodos y formas lleven a los Giallorossi al siguiente nivel. Con el título de Conference League ya bajo el brazo y el deseo de volver a pelear por los primeros puestos, Mou y sus pupilos se preparan para un curso lleno de retos.

Uno donde habrá que redoblar esfuerzos desde el primer día y donde The Special One quería codearse con algunos de los mejores equipos del planeta. Fue así como nació la posibilidad de ver a Mourinho por el Camp Nou en un Trofeo Joan Gamper donde Barcelona tendría en el luso a su rival por el torneo que inaugura cada temporada culé. Dicho hecho no será posible.

¿A los tribunales?

MARCA desvela que Mourinho ha pedido la cancelación de dicho amistoso y por medio de sus redes sociales, Roma confirma que se baja de un encuentro para el que Barcelona ya tenía vendidos derechos de TV y algunos sponsors: “La decisión se deriva de la necesidad de cambiar la planificación de los amistosos de verano, con el fin de crear las mejores condiciones de trabajo posibles, de cara a la próxima temporada, para el Primer Equipo masculino y femenino del Club”.

Desde MARCA apuntan que Barcelona estudia medidas legales contra la cancelación de un amistoso previsto para el 6 de agosto y para el que ahora mismo, los culés no tienen rival. El Área Legal del Club se prepara para llevar la rivalidad entre José Mourinho y el conjunto culé a los tribunales.