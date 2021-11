Pocos jugadores cuentan con el honor de haber sido entrenados por semejantes estrategas y ahora que se encuentra en los banquillos tendrá que decidirse por un estilo. En lo que es su tercera temporada al frente del segundo equipo de la Real Sociedad, Xabi Alonso charló con Bolavip para contarnos si su modelo de juego se parece más al que tuviese con Pep Guardiola o José Mourinho en su etapa como futbolista.

Nos trasladamos hasta el País Vasco junto a LaLiga para charlar con uno de los volantes más talentosos que haya dado el fútbol español en el último tiempo. Lejos de los terrenos de juego desde hace 4 años, Xabi Alonso entrena ahora a una Real Sociedad B que llevó a segunda división mientras equipos de toda Europa ponen el ojo en uno de los técnicos más prometedores de toda España.

En una rueda de prensa a los corresponsales internacionales de LaLiga donde Bolavip estuvo presente en el centro de entrenamiento del equipo vasco, le consultamos a Xabi Alonso si ahora que está en los banquillos replica todas esas tácticas aprendidas durante su etapa bajo las órdenes del Special One o Pep Guardiola.

El ser auténtico, su prioridad

“Yo he tenido mucha suerte. He tenido entrenadores que me han marcado y con los que he aprendido mucho como John Toshack, Raynald Denouei, Rafa Benítez, Mourinho o Guardiola. Vas aprendiendo mucho de ellos, de cómo lideran y de cómo son capaces de generar o transmitir una idea. Aprendes, pero tienes que ser tú mismo y formarte. Si quieres ser un copia y pega no vas a ser tan bueno como el original. Estoy madurando y aprendiendo con las experiencias que estoy viviendo aquí en segunda división”, nos comentaba el ex Real Madrid, Bayern y Liverpool entre otros.

El convivir con Imanol Alguacil, un privilegio: “Es fundamental tener esa comunicación que tenemos como entrenadores de un mismo club. Estamos muy cerca, comemos juntos en el comedor para que el proyecto funcione. Intentamos ayudar al primer equipo e Imanol sabe por experiencia todo lo ocurre en un plantel como el de la Real Sociedad B”.

Así respondía Xabi Alonso a las preguntas de Bolavip en lo que fue su charla con los corresponsales extranjeros de LaLiga. El Maestro de Tolosa sigue en esa búsqueda de autenticidad mientras dirige a Real Sociedad B en la segunda división española, donde su equipo marcha en la casilla 18 de un torneo que los grandes de Europa seguro que siguen de cerca pensando en llevarse al entrenador a vasco a futuro.