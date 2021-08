El futuro de Ilaix Moriba continúa preocupando a todo el universo Barcelona. Las negativas del canterano a renovar su contrato mientras las ofertas que llegan no sacian las pretensiones de una junta directiva que ya ha pactado con Real Madrid alrededor de lo que pasará con el volante de 18 años.

Sport fue el encargado de difundir la noticia. Ilaix Moriba sigue sin renovar, está más enojado que nunca con Laporta, la junta y Koeman por los mensajes que recibe tanto a nivel interno como a partir de los medios de comunicación. Mientras el joven no renueve no solo no jugará, sino que tendrá que entrenarse con el segundo equipo luego de haber roto todos los pronósticos en la pasada campaña, situación que justamente desató el ‘interés’ Merengue.

En Barcelona estuvieron convencidos durante mucho tiempo que la situación de Moriba tenía un culpable y ese se llamaba Real Madrid. Pensaban que el club blanco le seducía y si bien aseguran que el nombre llegó a los despachos de la dirección técnica blanca, nada dista más de la realidad. Joan Laporta y Florentino Pérez han acordado no hacerse daño en su cuanto a fichajes se refiere.

El pacto de la Superliga

El proyecto ha unido más que nunca a los dirigentes Merengues y Culés, quien en compañía de Juventus lideran el torneo que pretende romper con todo lo conocido hasta ahora en el fútbol europeo. Sabiendo que tendrán que estar más unidos que nunca para lo que viene, Sport asegura que Barcelona y Real Madrid han pactado que los capitalinos no hagan ninguna oferta a Moriba.

El propio Florentino Pérez sería quien le habría dicho a Laporta que no solo no está interesado en el jugador, sino que pretende que los clubes cuiden las espaldas ante las amenazas que vienen del otro lado de los Pirineos. El futuro de Ilaix Moriba no estará en Real Madrid, ¿Ni en Barcelona?