Barcelona vive tiempos de bonanza, de fichajes millonarios y una activación de palancas que permite a los culés volver a poder desembolsar dinero en Europa. Si bien dicho contexto es más que distinto al que se tenía hace 12 meses, llega la hora de liberar masa salarial e inscribir así a las nuevas caras de Xavi Hernández. ¿Cuánto dinero se necesita?

Recordemos que el conjunto culé viene teniendo problemas en este apartado desde los tiempos de la pandemia, momento en el cual sin los ingresos del día a día, aquellos contratos firmados por la gestión Bartomeu empezaron a ser insostenibles ante el Fair Play Financiero de LaLiga y de unas finanzas del Barcelona que no se explican sin dichos hechos.

Mundo Deportivo y Sport aseguran que hoy por hoy solo Pablo Torré cuenta con ficha del primer equipo. Ni Frank Kessie, Andreas Christensen o Raphinha han podidos ser inscritos en LaLiga producto de un límite salarial disparado y donde solo por medio de ventas de jugadores, este podrá disminuirse. Hay que liberar salarios por casi 40 millones de euros.

Reacios a marcharse

"Los agentes de Frenkie De Jong, Ali Dursun y Hasan Cetinkaya, han informado al Barcelona que Frenkie aún no tiene intención de irse, y que Frenkie y sus agentes no aceptan ninguna reducción salarial ni conversaciones al respecto. Man United también está informado: el trato ahora se está estancando", confirmaba Fabrizio Romano.

Pero no el neerlandés no es el único, pues otros como Martin Braithwaite, Samuel Umtiti o Memphis Depay ponen trabas a una salida del Barcelona donde no cobrarán los millonarios contratos firmados durante la gestión Bartomeu. 40 millones de euros, la cifra que necesita el conjunto culé para no volver a tener problemas con LaLiga y un límite salarial que ni las palancas pondrán corregir. Empieza la última carrera contra el tiempo en el Camp Nou.