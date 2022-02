Nueve campeonatos seguidos, una diferencia económica inalcanzable para el resto, salarios millonarios y la oportunidad de desarmar a sus rivales en cualquier momento. Bayern Múnich se ha hecho con un dominio sin precedentes de la Bundesliga, donde nuevamente vuelven a analizar un cambio de formato para darle algo de emoción al torneo.

No es la primera vez que se propone dicho escenario en el seno del fútbol germano. La Bundesliga se ha convertido en la última década en el torneo con menor cantidad de equipos campeones, quedando incluso por debajo de la Serie A y la Ligue One, donde potencias como Juventus o PSG no pudieron conseguir lo hecho por el gigante del sur de Germania.

Dicho contexto ya hizo que en el pasado Wolfgang Holzhäuser, ex CEO del Leverkusen, propusiese un novedoso cambio de formato donde Bayern Múnich no ‘ganaría’ los torneos desde el mes de octubre: “Los cuatro primeros equipos jugarían una semifinal entre sí después de la temporada regular de la Bundesliga: el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Los ganadores juegan una final y los perdedores el tercer y cuarto puesto. Este formato sería apasionante para los aficionados”.

La Bundesliga no descarta nada

Bild es quien desvela que Donata Hopten, nueva presidenta del torneo, tiene en su mente la posibilidad de darle algo más de visibilidad y emoción a una Bundesliga dominada desde el 2012 por Bayern Múnich en todos los sentidos. El medio alemán asegura que si bien más de uno estaría de acuerdo con darle algún retoque al formato, saben que en el Allianz van a oponerse de todas las formas posibles.

"No hay nada fijo ni eterno. Si es necesario traer el modelo del 'playoffs' para recobrar la competitividad y que no siempre gane el mismo, pues se traerá", dijo Donata Hopfen sobre la posibilidad de una Bundesliga nueva y pensada para las espectadores. Solo la liga belga en el viejo continente cuenta de este formato. ¿Te gustaría?