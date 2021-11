Bayern Múnich está más cerca que nunca de aplicarla una multa para la historia del fútbol a su cerebro, crack y emblema Joshua Kimmich. El volante de 26 años se ha consolidado como una de las piezas claves del proyecto germano con el paso del tiempo, pero sus decisiones por fuera del terreno de juego están a punto de jugarle una mala pasada.

Y es que según informan desde AS, el club del sur de Germania tendrá que cumplir con las leyes que empezaron a imponerse desde el 1 de noviembre en Alemania alrededor de la pandemia del coronavirus. El país vive al igual que el viejo continente un rebrote que preocupa a los expertos pensando en un invierno donde la economía volverá a verse perjudicada en toda Europa.

¿Dónde entra Kimmich en esta historia? El jugador se ha negado de momento a vacunarse contra el Covid-19 por motivos personales y si bien en Bayern Múnich respetan su decisión, la presión de la política alemana llevará al club al tener que reducirle el sueldo después de que el germano haya dado positivo en la concentración de Die Mannschaft horas atrás.

"Sigo teniendo mis reservas hasta que no haya estudios a largo plazo. Creo que debe respetarse, pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación. No digo categóricamente que no me vacunaré. Soy consciente de mis responsabilidades y sigo las reglas Covid cada dos o tres días", aseguró el jugador del Bayern en Sky el pasado 23 de octubre.

Las leyes en Alemania dejan en claro que desde el 1 de noviembre un empresario no estará obligado a pagar la nómina completa de cualquier trabajador que haya dado positivo luego de haber manifestado su deseo de no vacunarse contra el virus. A día de hoy Joshua Kimmich cobra un salario de 8 millones de euros por temporada que podría verse reducido a la mitad. ¿Cambiará este hecho la postura de los futbolistas en Europa?