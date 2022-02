El cuadro paceño fue efectivo y se impuso ante un cuadro venezolano que no pudo aguantar las oportunidades en las que estuvo arriba en el marcador.

Un buen resultado fue el que registró Bolívar en su visita a Deportivo Lara, por la fase previa de la Copa Libertadores. El marcador fue de 3-2, para el juego de vuelta llegará bien parado, y este se disputará el próximo 16 de febrero en el estadio Hernando Siles.

Particularmente las cosas no empezaron bien para la visita, puesto que apenas a los 3 minutos de iniciado el partido el futbolista Rodney Chirinos, aprovechó un pase al centro del área para simplemente empujar la pelota al fondo de la red y de esa manera entregar la primera alegría para el cuadro venezolano.

Fue un golpe duro para los bolivianos, a que al paso de los minutos tuvieron que irse recomponiendo y, evidentemente fue algo que lograron pasados los 20 minutos, ya que Bruno Sabio, apareció con un buen remate de cabeza para anotar la paridad, en el estadio Agustín Tovar.

A partir de ese momento el compromiso se volvió en un continuo ida y vuelta. 8 minutos más adelante, Diego Meleán, también tras un centro al área grande de cabezazo y mala marca de la defensa adelantó de nueva cuenta a los dirigidos por Jorge Durán.

Una de las grandes figuras del compromiso, fue el delantero brasileño Francisco da Costa, al minuto 34, bajó la pelota de pecho se acomodó y de volea puso de nuevo la igualdad a dos tantos, esto con complicidad del guardameta Luis Curiel, a quien la pelota se le deslizó como agua entre los dedos.

Pero como todo estaba servido para que los de La Paz se quedarán con el resultado, nuevamente el futbolista nacido en el gigante sudamericano, recibió una asistencia en el centro y al borde del área grande para rematar a ras de piso y poner la esférica al palo más lejano del arquero y de esa manera sentenciar el marcador.

Ya para la segunda mitad las acciones de juegos fueron divididas y no hubo un claro dominador, no obstante, los venezolanos quisieron marcar la diana que les permitiera empatar el partido, pero no estuvieron finos de cara al arco defendido por el guardameta Rubén Cordano.

Precisamente el cancerbero boliviano fue figura en el tiempo de reposición, ya que tras un remate desde el área chica detuvo magistralmente, incluso exponiendo su humanidad, para evitar la anotación de los venezolanos, que ahora tendrán que remar contra la corriente en la altura de La Paz.

Ficha técnica de Deportivo Lara vs Bolívar: