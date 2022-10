Atlético de Madrid sufrió una dura eliminación de la fase de grupos de la UEFA Champions League y los problemas continúan. Joao Félix está en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaron algunas imágenes en una fiesta luego del empate ante Bayer Leverkusen. En el club hay bronca por esta situación.

El portugués ha estado en boca de todos en las últimas semanas, ya que no ha tenido mucha participación con Diego Simeone. De hecho, hubo hasta un gesto del propio futbolista quejándose por no ver minutos que no ha pasado desapercibido. Ante Leverkusen, entró en el minuto 86 y no cambió la historia. También trascendió que pidió patear el penal, que finalmente erró Carrasco.

Tras el partido, según imágenes que se viralizaron en redes sociales, se pudo a Joao Félix en una fiesta con amigos, celebrando el cumpleaños de su novia. Según ha informado la Cadena SER, esto no ha gustado para nada en el seno de Atlético de Madrid.

El portugués no juega mucho y esto también provoca enojo en el conjunto 'colchonero', según el citado medio. "Hay gente en el club que no entiende cómo juega tan poco", explicaron. También entienden que Matheus Cunha debería jugar más.

Por lo cual, ya hay críticas a los nombres elegidos por Diego Simeone para los partidos importantes y hasta se habla de "decepción". Por lo tanto, las cosas no marchan bien en Atlético de Madrid y esto de Joao Félix no ayuda. Crece la posibilidad de que pueda ser cedido en enero, salvo que aparezca una oferta tentadora para ser fichado.