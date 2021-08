Lo ocurrido con Chievo Verona ha sido una verdadera tragedia para los amantes de la Serie A. El equipo histórico fue disuelto tras su desafiliación de Serie B por insolvencia económica y se quedó sin jugadores para su inscripción desde Serie D. Sin embargo, Sergio Pellissier no se ha dado por vencido y ha fundado FC Chievo 1929.

Siendo equipo de Serie B, Chievo fue enviado al descenso administrativo a Serie D luego de ser declarado insolvente. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido recientemente con otros clubes históricos como Palermo y Parma, la sociedad no encontró inversores que se hicieran cargo de la deuda. Por este motivo, fueron desafiliados de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol).

Nueva ilusión para los fanáticos

Menos de 24 horas después de que Chievo Verona fuera declarado en bancarrota y disuelto oficialmente por la FIGC, una leyenda del club ha dado una pequeña luz de esperanza a los hinchas. Se trata de Sergio Pellissier, ídolo del equipo histórico que brilló en Serie A y jugó la fase clasificatoria de Champions League (impulsados en 2006 por el escándalo del Calciopoli).

Fue el diario L'Arena el que reveló hace horas que el nuevo Chievo había sido creado de la mano de Pellissier. Finalmente, el propio exjugador confirmó ante la prensa que el club había sido dado de alta por la FIGC bajo el nombre de FC Chievo 1929. Es importante resaltar que no se trata de una refundación del Chievo Verona, sino que se trata de un equipo nuevo, pese a que sus bases están claramente vinculadas al club Clivensi.

Fuente: Getty

"La afiliación fue el primer paso a dar. No renuncio a nada, esto no se acaba aquí. Quiero un Chievo serio, sólido y humilde, como el que yo he vivido durante muchos años" dijo el exjugador ante la prensa. Ahora resta esperar por información oficial sobre el nuevo equipo, ya que no podrá ser registrado como profesional, sino que deberá resurgir desde lo más bajo del Calcio si desea volver algún día a Serie A.