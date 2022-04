Bayern Múnich logró un triunfo muy trabajado en casa de una de las revelaciones de esta temporada, Friburgo. Sin un gran Robert Lewandowski, fue victoria por 4-1 con los goles de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman y Marcel Sabitzer. Nils Petersen había empatado transitoriamente para el conjunto local. Con este resultado, el equipo de Julian Nagelsmann le saca nueve puntos de ventaja a su escolta, Borussia Dortmund.

La primera parte no aportó mucho. A los 'bávaros' les costó poder doblegar al conjunto local, que planteó un equipo corto y que poco a poco le pudo agarrar la mano para también poder contraatacar, aunque no tuvo ocasiones de real peligro para complicar a Neuer. El visitante tampoco mostró mucho. Recién pudo romper líneas con algunos pelotazos a las espaldas de los defensores, pero sin que Lewandowski o cualquier otro atacante de atrás pudiera generarle peligro a Flekken.

Lo mejor llegó en la segunda parte donde Bayern Múnich salió con mayor determinación a buscar el primer tanto. Sin embargo, el gol llegó de pelota parada. Al minuto 57, una mala salida de Flekken permitió que Goretzka anticipe de cabeza y convierta el primer tanto del encuentro. El regreso a la titularidad del mediocampista llegó con gol, luego de un largo tiempo inactivo por problemas en su cadera. Así llegó a su tercera anotación en esta Bundesliga.

Friburgo encontró rápido el empate. Sin mucho de Sallai arriba, el técnico Christian Streich decidió mandar al campo a Nils Petersen para darle otra actividad al ataque. Y el atacante de 33 años respondió rápido con gol. Una jugada rápida de derecha al medio donde Günter captura un centro y habilita rápido a Petersen, quien de primera liquidó a Neuer para el empate. Fue su tercer tanto en este certamen.

Streich se la creyó y puso más gente en ataque para buscar un triunfo que complique al Bayern en la recta final de la Bundesliga. Además, Nagelsmann sacó a Lewandowski de muy floja tarea, por lo que perdió presencia arriba, pero entre los cambios que hizo, uno de ellos fue el ingreso de Gnabry. Y el alemán respondió con gol al minuto 73 apareciendo como '9' y luego de un centro, la controló, desparramó a su marcador y definió junto a un palo.

Poco menos de diez minutos después, Bayern Múnich liquidó las acciones para llevarse el triunfo de casa de Friburgo. Ahora, quien apareció fue Coman con un derechazo abajo al primer palo de Flekken para poner el 3-1 y sentenciar el trámite en la parte final. Fue su sexto tanto anotado en esta Bundesliga.

Luego de una interrupción extraña por un supuesto mal cambio de parte del visitante, que no fue así, quedó tiempo para un último gol del Bayern Múnich. A la goleada se sumó el ex Leipzig, Marcel Sabitzer, quien entró en la segunda parte y luego de una jugada con varios toques y donde Coman no pudo ante Flekken, el austríaco terminó por poner el 4-1 definitivo para seguir siendo contundente en la Bundesliga, aunque no jugó un buen partido. Ahora, le saca nueve de diferencia al Dortmund, que debe jugar aún.

