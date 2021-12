En Borussia Dortmund harán hasta lo imposible por evitar la marcha de Erling Haaland. El delantero de 21 años tiene novias por todo el viejo continente que esperan por la llegada del 1 de julio del 2022 para sacar al crack de la Bundesliga con una cláusula de la que el presidente del club del submarino amarillo ha sembrado dudas. ¿Cuánto vale el pase del noruego?

Hans-Joachim Watzke es el nombre más escuchado en las últimas horas en Westfalia. El máximo dirigente del Borussia Dortmund lideró la junta de accionistas del club para responder a las preguntas de los socios sobre el futuro de un Erling Haaland del que la prensa viene asegurando que cuenta con una cláusula de rescisión para dejar el Signal Iduana Park desde el 1 de julio por 75 millones de euros.

"Todo lo publicado en torno a dicha cláusula es un rumor que no se corresponde con la realidad. No puedo confirmar una cláusula de rescisión como tal. Más del 90 por ciento de nuestros contratos con los jugadores no tienen cláusula de rescisión", contestaba Hans-Joachim Watzke al socio que le consultó por la existencia de dicho apartado en el contrato del noruego. El presidente no negó que dicha opción se encuentre en el vínculo del jugador con el equipo y en los medios germanos empezó una investigación para saber realmente la verdad.

¿El nuevo precio de Haaland?

Sport1 asegura que no existe una cláusula formal entre el noruego y Borussia Dortmund para dejar Westfalia por 75 millones de euros desde el 1 julio de 2022. Dicho esto, afirman que si hay acuerdos entre representantes, dirigentes y el futbolista para dejarle marchar del Signal Iduana Park por ofertas que ronden los 100 kilos.

La famosa cláusula continua el medio, tiene que ver con acuerdos de palabra entre Mino Raiola, el propio Hans-Joachim Watzke y Haaland que se cerraron en enero de 2019, cuando el punta dejaba Salzburgo para meterse de lleno en el gigante de la Bundesliga. Borussia Dortmund juega al despiste y el próximo 1 de julio sabremos hasta que punto o no, Erling Haaland puede dejar Alemania por 75 millones de euros.

Las declaraciones de Hans-Joachim Watzke chocan de lleno con lo publicado por gurús de mercado como Fabrizio Romano en los últimos meses. El italiano había marcado que dicho apartado si se encontraba vigente en el contrato del delantero, quien habría supuestamente aceptado al Dortmund un par de años atrás por las facilidades que tendrá para dejar el equipo a unos meses del mundial.

Medios como Bild confirman en esta mañana las informaciones de Sport1 asegurando que el acuerdo sería verbal y no contractual. Julio será la fecha donde separamos si realmente existe o una cláusula de rescisión que le permita al delantero dejar Alemania luego de casi dos años. ¿Cumplirá su palabra Watzke?