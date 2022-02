Mientras Barcelona está a punto de definir su futuro en la Europa League, con el partido de vuelta ante Napoli como visitante, Marc-André Ter Stegen es uno de los futbolistas del club víctima de las críticas. La forma del alemán fue puesta en duda y no se guardó la defensa.

Este miércoles, en la conferencia de prensa previa al duelo de 16avos de final, el arquero respondió con dureza a los periodistas: "En las últimas semanas seguro que alguno de vosotros ha echado algo de gasolina al fuego porque os gusta, esto es así, lo siento. Pero estoy tranquilo con mi rendimiento".

Y también se refirió a su presencia y a su estado para el choque ante Napoli: "La gente siempre habla. Si no pudiera jugar no estaría en esta rueda de prensa. El equipo está bien y yo también. Intentamos dar el máximo. Hay momentos buenos y malos y me entreno siempre para estar al cien por cien".

En El Chiringuito, Marcos de Vicente arrojó una bomba con la que los aficionados empiezan a hacerse la idea de que no continuará bajo los tres palos de Barça en la siguiente campaña: "Xavi no quiere contar con Ter Stegen para la próxima temporada".

Darío Montero, del mismo programa, se extendió luego y agregó quién podría ocupar su lugar, si el portero alemán pierde terreno. El DT se inclinaría por un joven formado en la casa: "Xavi cree que Arnau Tenas puede ser el relevo de Ter Stegen".