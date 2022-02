Barcelona ha apostado por el talento joven durante esta temporada. La Masía ha servido para que figuras como Pedri, Gavi o Nico González den el salto en momentos difíciles para el club. Serán las apuestas del futuro, aunque eso no hace que desde la dirección deportiva no sigan a otros jóvenes con gran potencial para vestir la camiseta 'blaugrana'.

En este sentido, aparece un nombre que asoma fuerte para el próximo mercado, puesto que termina contrato en 2023 y ya hay equipos como Real Madrid y Bayern Múnich que ya están tanteando su fichaje. Puede ser el refuerzo ideal ser el relevo de un Sergio Busquets, a quien tarde o temprano le tienen que buscar uno.

Según informa el diario Mundo Deportivo, Barcelona le sigue la pista a Ryan Gravenberch, una de los Sub-20 mejor cotizados y que más ha destacado en Ajax, club que goza de una cantera llena de figuras que se transforman en objeto de deseo de los mejores equipos. El conjunto catalán analiza la progresión de este joven y podría llegar a enfrentarse con su más acérrimo rival, Real Madrid, en busca de su fichaje.

Gravenberch fue una recomendación que hizoRonald Koeman a la secretaría técnica culé en su momento y la actual dirección deportiva lo tiene en carpeta, aunque la última palabra la tendrá Xavi Hernández. La cercanía que hay con el agente Mino Raiola podría ayudar al club en caso de buscar su fichaje. "No sé si me iré este verano. De lo que estoy seguro es que no me iré del Ajax si no reciben nada a cambio. El Ajax siempre me ha tratado bien y le debo mucho a este club", aseguró en una reciente entrevista.

Gravenberch ya fue buscado por Barcelona

Ryan Jiro Gravenberch es categoría 2002 (19 años), mide 1,90 metros y ya lleva 91 partidos jugados con Ajax donde ha anotado 10 goles y ha dado 11 asistencias. Incluso ha debutado con la selección de los Países Bajos (10 encuentros) y hasta anotó un tanto (amistoso ante Georgia en junio de 2021). Barcelona ya buscó su fichaje cuando tenía sólo 15 años e iba a firmar su primer contrato profesional con el conjunto neerlandés.