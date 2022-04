Real Madrid está en un momento inmejorable donde logró la clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League y se encamina al título de LaLiga. La parte final de la temporada se acerca y llega el momento también para definir el futuro de algunos futbolistas importantes en la plantilla. Ese es el caso de Luka Modric, jugador decisivo en el mediocampo de Carlo Ancelotti.

Modric, ganador del Balón de Oro y el premio FIFA The Best en 2018, ha sido uno de las grandes figuras del mediocampo 'merengue' durante la última década y la intención del jugador es continuar en el club. Su contrato termina en junio de este 2022 y hay negociaciones en curso para renovar.

Pero quien le puso voz a la situación de Luka Modric y su continuidad en Real Madrid es el entrenador Carlo Ancelotti, quien sentenció su futuro con una frase. "Va a terminar su carrera en el Real Madrid, no sé cuándo pero la idea de todos es esta. No tiene problema para renovar por nosotros, por el club ni por él, está bastante claro. Es un jugador que se cuida mucho, que no tuvo lesiones importantes en toda su carrera y eso ayuda mucho", dijo.

'Carletto' también comparó al mediocampista croata con una leyenda que supo dirigir en su etapa en Milan. "Ya tuve una leyenda del fútbol como Maldini que con 40 años ganó la Champions. Si lo tengo que comparar con uno es con él por su seriedad, la calidad, por como entienden el fútbol. Son leyendas", opinó.

Luka Modric es una fija para Ancelotti en su formación inicial ideal en Real Madrid. Ha jugado un total de 37 partidos contando todas las competencias, donde anotó tres goles y dio nueve asistencias.

¿Cómo están las negociaciones por la renovación de Modric?

Según han adelantado medios como Mundo Deportivo y Marca, se negocia por la renovación de Modric. La intención del jugador es volver a ganar el salario que tenía antes de la pandemia (12 millones de euros por temporada, el cual se bajó un 10% para paliar las pérdidas por el Coronavirus) o mantener el que tiene actualmente. Sin embargo, el club quiere una rebaja para poder afrontar los grandes fichajes que tiene pensado para este mercado como son Kylian Mbappé y Erling Haaland.