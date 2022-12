César Azpilicueta desvela como y por qué le dijo no al Barcelona

Que Barcelona se encuentre buscando laterales derechos de cara al 2023 se encuentra estrictamente amarrado a su negativa a abandonar Chelsea, a su deseo de seguir en Londres y una conversación con Xavi Hernández donde Cesar Azpilicueta dijo ‘No’ al universo culé. Así rechazó el defensor de La Roja al líder de LaLiga.

Desde Qatar 2022 y en medio de la que seguramente supondrá su última Copa del Mundo (33 años), Cesar Azpilicueta desveló nuevos detalles de como aquella posibilidad de llegar gratis a Barcelona durante el último verano quedó descartada gracias a una charla con Xavi. Barcelona no podrá quedarse con el capitán de Los Blues a corto plazo.

En una entrevista con 'Carrusel Canalla' de la Cadena Ser, Cesar Azpilicueta confiesa que hubo charlas entre ambos clubes, que su nombre era el encargado para cubrir la banda derecha del Camp Nou y que Xavi Hernández hizo todo lo que estaba en sus manos para verle de blaugrana. Ni Joan Laporta ni el histórico mediocampista pudieron convencer de abandonar su casa en la capital inglesa, donde los cambios en la directiva abrían la puerta a un nuevo destino para el ex Osasuna o Marsella.

“Creo que Xavi entendió”

"En el Chelsea jugué menos de 30 partidos y ya era agente libre. No me había pasado en la vida. Llegaron los nuevos dueños y me demostraron las ganas de quedarse por mí", empieza el defensor navarro sobre como la salida de Roman Abramovic de Stamford Bridge se encontró a un paso de hacerle cambiar de camiseta, pero los Blues nunca dejaron de ser la prioridad del internacional con España.

La charla con el entrenador culé, como mínimo postpuesta hasta un 1 de enero del 2024 donde Azpilicueta volverá a ser agente libre, ¿Habrá una nueva oportunidad?: “Londres es mi casa y mis hijos hablan mejor inglés que español…Cuando tomé la decisión creo que Xavi lo entendió. Si las cosas son claras, se entienden".