Este martes, Atlético de Madrid cayó 3-2 a manos del Liverpool, por la tercera fecha de la Champions League. Sin embargo, tras el partido se suscitó la polémica entre Diego Simeone y Jurgen Klopp, entrenadores de los españoles e ingleses, respectivamente.

Fue un duelo altamente emocional, como esos que suelen tener los equipos que son entrenados por técnicos como los que había en cuestión. Durante el primer tiempo, fue un ida y vuelta frenético, te dejo al término de los 45 iniciales un reñido 2-2.

Para el complemento se esperaba un partido con las mismas características, No obstante, la expulsión del delantero del cuadro madrileño, Antoine Griezmann, parece que mermó las cualidades de ataque por parte de los dirigidos por el timonel argentino.

Minutos más adelante, en una acción polémica, el VAR decretó penal. Tras el cobro, hubo gol para la visita y sentenció el marcador a favor de los ingleses. Con los tres puntos a su favor, los rojos los Liverpool llegaron a 9 puntos al paso de tres fechas disputadas.

El caso, es que tras el pitazo final, Jurgen Klopp se quedó esperando que Diego Simeone le diera la mano; situación que ofuscó al alemán ya que lo considero un acto antideportivo. Por su parte el argentino aclaró que nunca suele despedirse de los rivales después de los cotejos.

En las imágenes de televisión se ve cuando Klopp le dice a Nelson Vivas: “así no, así”, reprochando la ida del primer entrenador Colchonero. Precisamente su asistente me aclaró la situación al alemán quien en Rueda de prensa afirmó: "No estaba enfadado para nada. Mira las imágenes. Si quieres hacer una noticia de ello, adelante. Quise darle la mano y él no quiso en ese momento. Lo entiendo. Ya estaba corriendo hacia dentro del vestuario. Es una persona emocional. Yo también”.

Luego Simeone aclaró que: "Normalmente yo no saludo después del partido. No me gusta y creo que no es saludable porque siempre habrá alguno que no esté conforme con el partido. Ellos tienen una cultura diferente, que yo no comparto. Si veo ahora a Klopp no tengo problema en saludarle".