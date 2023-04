Champions League: El dardo de Luciano Spalletti a sus jugadores tras el Napoli vs. Milan

En el análisis de Luciano Spalletti, tras la eliminación sufrida por el Napoli con el AC Milan en los Cuartos de Final de la Champions League, no se salvó nadie. El entrenador, en una conversación que mantuvo con Mediaset, dio a entender que el conjunto de su colega Stefano Pioli sigue con vida en la competencia internacional por que tiene futbolistas de jerarquía.

“Antes que nada, felicitemos al rival por la clasificación, lo merecieron. En los dos partidos lograron sacar lo máximo y eso es síntoma de un equipo maduro, formado por jugadores que saben acelerar y defender colectivamente”, comenzó su relato el estratega del equipo del sur italiano que, de igual modo, todavía tiene por delante la Serie A (es líder con 14 puntos de ventaja sobre la Lazio).

Pero eso no fue todo. Luciano Spalletti se tomó unos instantes para ser algo más claro sobre su percepción respecto al nivel de sus dirigidos vs. AC Milan: ''Pecamos de ingenuos en algunos momentos. De inexpertos para la lectura del partido. Y encima llegamos con varios jugadores sin aliento tras el parón, el propio Victor Osimhen que se ha recuperado en la última semana y lleva veinte días de baja''.

En esa misma línea, el técnico resaltó que a la vuelta de la pausa por la fecha FIFA, a su Napoli no lo vio de la misma manera: ''Nos quitó algo. Antes estábamos en plena forma, luego nos encontramos con muchas deserciones. La victoria sobre el Torino en la Serie A nos hizo creer que la liga es un trámite y por eso perdimos 4 a 0 con el Milan''.

Luciano Spalletti se quejó por el penal que Szymon Marciniak no le pitó al Napoli

En el primer tiempo hubo una jugada en la que Rafael Leao derribó a Hirving Lozano en el área defendida por el AC Milan, lo cual generó que todo Napoli pidiera penal. No obstante, el árbitro polaco Szymon Marciniak no consideró la secuencia como infracción. A raíz de esta situación, Luciano Spalletti en conferencia de prensa comentó: “Hubo un penalti clarísimo sobre Lozano, se tuerce el tobillo en la intervención de Leao. Se ve sin siquiera ir al VAR. No fue un contacto, fue un golpe".