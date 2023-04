Jose Mourinho aceptaría una salida de Roma, aunque no a cualquier club. Habría decidido escuchar un ofrecimiento formal y, de ahí, definir su futuro.

El futuro de Jose Mourinho empieza a definirse mientras espera por los partidos más importantes de la temporada con Roma. Antes del duelo ante Feyenoord por la UEFA Europa League, trascendió la intención que tendría el portugués en caso de salir del conjunto italiano para la próxima temporada. En la mira aparecen clubes grandes como Chelsea y PSG y hasta la oferta millonaria que salió a la luz en las últimas horas de parte de Al Nassr para dirigir a Cristiano Ronaldo.

Mourinho es uno de los nombres apuntados por los equipos más importantes del mundo. Se revalorizó con su buen trabajo en Roma donde ganó la Conference League y está en carrera en la actual Europa League, mientras que permanece en el Top 3 de la Serie A. Por eso, el perfil ganador de The Special One está en la mira de varios clubes.

Sin embargo, el entrenador portugués sólo le daría prioridad a los clubes grandes de Europa. Según Foot Mercato, estaría dispuesto a dejar Roma en caso de que lleguen ofertas de equipos como PSG o Chelsea. De hecho, el citado medio asegura que si los Blues le hacen una oferta, Mourinho hará todo lo posible por solucionar su salida de los Giallorossos para volver al club londinense.

¿Mourinho quiere dirigir a Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

En tanto, la opción de dirigir fuera de Europa no está en los planes de Mou. Según el diario AS, Al Nassr le ofreció 100 millones de euros por dos temporadas para dirigir al primer equipo durante el tiempo que esté Cristiano Ronaldo, una vez que anuncien el despido de Rudi García. Sin embargo, según Foot Mercato, no tiene la intención de dirigir en Arabia Saudita, por lo que el club deberá buscar otras opciones.

Así está la situación de un Jose Mourinho, cuya temporada en Roma ha tenido vaivenes, pero que tiene mucho en juego en las próximas semanas. Por lo pronto, buscará cerrar de la mejor manera esta temporada, en donde sueña con un nuevo título continental, a la vez que busca asegurar la clasificación a la próxima Champions League, su gran objetivo.