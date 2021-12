El bajón en Chelsea durante esta parte de la temporada es evidente. El empate ante Brighton le hace perder puntos importantes en la lucha por el liderazgo de la Premier League que parece tener cómodo a Manchester City. Pero las malas siguen para los 'Blues', aunque esta vez vienen desde el costado más inesperado.

Es que Romelu Lukaku ha sorprendido con recientes declaraciones donde no se siente contento con la situación que atraviesa actualmente en Chelsea. De hecho, hasta le apuntó al técnico Thomas Tuchel e incluso le tiró flores a su exequipo, Inter. ¿Acaso se arrepintió de salir de los 'nerazzurros'?

En una entrevista para Sky Sport, dejó un mensaje claro sobre su situación en Chelsea. "Estoy físicamente muy bien. Sin embargo, no estoy contento con la situación (en Chelsea), eso es normal. Creo que el entrenador (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla", dijo.

Declaraciones sorpresivas en un momento de la temporada donde los 'Blues' no están bien. Para colmo, no fue lo único que llamó la atención. También habló de Inter. "Ahora es el momento adecuado para compartir mis sentimientos. Siempre he dicho que tengo al Inter en mi corazón: sé que volveré al Inter, realmente lo espero. Estoy enamorado de Italia, esto es el momento adecuado para hablar y hacer saber a la gente lo que realmente pasó", afirmó.

Y por último, le dejó un mensaje a los 'tifosi' lombardos. "Antes que nada, quiero pedirle perdón a los hinchas. La manera con la que me fui debió ser distinta. Tenía que hablar primero con ustedes, porque lo que han hecho por mí, por mi familia, por mi madre, por mi hijo, son cosas que se quedarán de por vida. En el fondo de mi corazón espero regresar al Inter y no hacerlo al final de mi carrera, sino a un nivel todavía bueno, para apuntar a ganar más", expresó.