Noticia de última hora en Londres, donde los Blues se alistan para recibir a quien tiene todas las papeletas para ser el nuevo entrenador del Chelsea. Todd Boehly y la junta directiva habrían tomado ya la decisión de afrontar un nuevo proyecto con uno de los DTs más buscados del planeta por estas horas. Es inminente afirman.

Tras la salida de Graham Potter, del primer encuentro como interino de Bruno Saltor y de un empate ante Liverpool que poco o nada mejora la situación vivida en Stamford Bridge desde hace meses, por España desvelan que se empiezan a dar los últimos pasos para que Chelsea tenga un nuevo entrenador en las próximas horas. Llegar con un nuevo capitán de barco ante Real Madrid, objetivo.

“Luis Enrique ha viajado a Londres esta mañana y su fichaje por el Chelsea podría estar al caer. Viaja acompañado por Iván de la Peña, íntimo amigo de Luis Enrique, que está gestionando la operación”, información de Gerard Romero y Jijantes sobre lo que puede ser una realidad en las próximas horas por la capital inglesa.

Se cumple el sueño de Lucho

Días antes de la marcha de Graham Potter, del inicio de una nueva búsqueda para el banco de suplentes de los Blues y de un club que otra vez más mira lejos de Inglaterra para buscar DT, Luis Enrique ya había avisado sobre su deseo de arribar a una Premier League donde salvo un giro de 180 grados, empieza su segunda aventura lejos de España.

"Tengo una especial atracción, me gustaría ir a Inglaterra a trabajar, sigo mucho el fútbol inglés, más que el fútbol español. No te voy a engañar, no voy a ir a la Premier a cualquier equipo, me gustaría ir a alguno que tenga claras opciones de hacer cosas importantes y eso reduce la ecuación a un número de equipos muy pequeño”, las palabras de Luis Enrique hace unos día en SER que pueden hacerse realidad en apenas unas horas. ¿Llega al Bernabéu en una semana?