Alarmas prendidas en Stamford Bridge, donde falta dinero y donde se registran millonarias pérdidas que obligarán al Chelsea de Todd Boehly a salir al mercado nuevamente. No para incorporar más estrellas, sino justamente para vender activos que permitan no tener problemas con la Premier League, la FA o la UEFA. ¿Qué ocurrió?

The Sun, Daily Mail y The Athletic han comentado sobre los últimos análisis realizados por la junta de Boehly en relación con las finanzas de un club que sigue pagando los últimos coletazos de la era Roman Abramovic. Aquella temporada, marcada por las sanciones al ruso y por su salida de The Bridge, dejó al Chelsea con restricciones en el apartado comercial que se traducen un hueco económico de 121 millones de libras que sumado al gasto de la presente campaña, deja más cerca que nunca el riesgo de sanciones. Se tiene hasta 30 de junio.

Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Detro Fofana, Cesare Casadei, Carney Chukwuemeka, Marc Cucurella y Gabriel Slonina suponen los fichajes en la era Boehly de un club que salvo ganando la presente Liga de Campeones, no dirá presente en la próxima UEFA Champions League. Dicho contexto obliga a equilibrar las cuentas, a evitar problemas con el Fair Play Financiero de Aleksander Ceferin y por encima de todo, a llenar huecos que ya vienen desde la administración Roman Abramovic.

Ventas millonarias

The Sun afirma que de cara a tener ese dinero que salvo un éxito en Europa no llegará por medio de la UEFA, Chelsea pondrá a la venta una serie de nombres que ya se por motivos contractuales o deportivos, no entran en la ecuación de Graham Potter en cada fin de semana. Se espera ingresar más de 200 millones de euros repetimos, para no tener problemas con el nuevo Fair Play Financiero que empieza a jugar desde el 1 de julio.

Chelsea tiene hasta el 30 de junio para generar dicha cantidad de dinero y la vía más rápida pasa por la venta de nombres que como Mason Mount, Trevoh Chalobah, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Mateo Kovacic, Edouard Mendy, Hakim Ziyech y Christian Pulisic, se encuentran cada vez más lejos de The Bridge. En The Sun se les pone el cartel de transferibles.