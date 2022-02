En Real Madrid, pese a algunos vaivenes en estos últimos partidos, hay jugadores que han dado un salto con respecto a la temporada pasada, sobre todo por la confianza depositada de Carlo Ancelotti. Uno de ellos es Éder Militao, quien se ha asentado en la zaga central como indiscutido titular. Por tal motivo, algunos equipos europeos empiezan a mirarlo como un posible objetivo en verano.

El crecimiento de Militao a lo largo de esta temporada no ha pasado por alto y es lo que lo ha llevado a ser tenido en cuenta por la selección de Brasil donde pelea un puesto de titular con Thiago Silva junto al indiscutido Marquinhos. El ex Porto llegó a mitad de 2019 al Santiago Bernabéu, pero recién en esta temporada se ve su mejor versión, la cual necesitaba Carlo Ancelotti, sobre todo tras la salida de Sergio Ramos.

Por tal motivo, comienza a llamar la atención en el mercado. Según informa el diario Marca, Chelsea está insistiendo por su fichaje y hasta habrían pedido una reunión para las próximas semanas para conocer sus condiciones y ver cuál es su perspectiva a futuro. Anteriormente, cuando no era titular en Real Madrid, fue sondeado por Manchester United y Bayern Múnich.

¿Florentino Pérez renovará a Militao?

Éder Militao no tiene intenciones de salir de Real Madrid: está encantado con la ciudad, con Carlo Ancelotti y no quiere moverse del club en año de Mundial. Por tal motivo, quiere renovar su contrato y, según el citado medio, también hay intenciones del club de extender el vínculo. Todavía no hay charlas formales, pero Florentino Pérez seguramente empezará a trabajar en ello.

Actualmente, el defensor brasileño percibe 3.5 millones de euros netos por temporada, que se pueden extender a 4 por bonus por objetivos. Es la cifra con la que firmó contrato en 2019 y su actual vínculo termina en 2025. El salario será un tema a tratar, ya que con el rendimiento que tiene, seguramente pedirá un incremento que en Real Madrid negociarán. Chelsea, de todas maneras, está al acecho, sobre todo ante la necesidad de fichar defensores.