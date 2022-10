Chelsea continúa siendo noticia en una Premier League donde Todd Boehly sigue buscando meter mano en los fixtures de la temporada y donde los Blues tomaron aire tras la victoria contra Crystal Palace. Desde el Reino Unido aseguran que un nuevo y millonario fichaje llegará a Stamford Bridge sobre mediados del 2023.

El cambio de directiva en los Blues ha modificado buena parte del organigrama deportivo en un equipo lleno de incorporaciones en el verano y con hasta 200 millones de euros invertidos en refuerzos, pero Boehly quiere más. El magnate norteamericano habría puesto sus ojos en uno de los mejores jugadores de la pasada temporada en Europa, quien además tendrá una cláusula más que accesible luego de la Copa del Mundo.

Desde The Athletic apuntan que desde hace días se dan reuniones en el corazón de Stamford Bridge de cara a cerrar el primer fichaje del 2023 para un Chelsea que no deja de invertir millones y que trabaja por darle la mejor plantilla posible a un Graham Potter que tendrá un autentico crack en potencia en sus filas. El acuerdo está cerrado entre todas las partes, ¿Qué falta para que sea oficial?

Pagando más de la cuenta

Christopher Nkunku es el nombre desvelado por The Athletic como ese gran deseo de los Blues para completar una delantera donde el media punta galo de 24 años será la pieza angular en el futuro del Chelsea. Tras una maravillosa temporada en RB Leipzig, donde firmase 35 goles y 15 asistencias en 52 encuentros, el ex PSG habría firmado un pre contrato atado a una revisión médica que de momento no da luz verde a la operación.

Se marca en Inglaterra que Chelsea pagará más de los 60 millones de euros que estipula la cláusula de recisión en el contrato del galo con el fin de cerrar su arribo a The Bridge y marcar el primer golpe der la temporada 2023/2024. Real Madrid, AC Milan o Bayern Múnich, otros clubes relacionados con un Christopher Nkunku que lentamente se acerca al corazón de Londres.