El jugador que es una de las grande figuras del equipo de Jürgen Klopp, está en plena negociación por una renovación que no parece sencilla.

Mohamed Salah tiene vínculo contractual con Liverpool hasta junio de 2023, pero desde hace unas meses comenzaron las negociaciones entre el club y el jugador egipcio, y por ahora la situación es compleja.

Antes de partir a la Copa Africana de naciones, Liverpool y Salah tuvieron sus primeros contactos, y según informó el diario The Mirror, Mo Salah, puso una condición bastante difícil de cumplir para el Club, según la información, Salah quiere ganar poco más de 20 millones de euros al año, un salario idéntico al de Cristiano Ronaldo en el Manchester United.

Cuando Salah se fue a jugar con Egipto, el jugador contó "Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura", indicó Salah en una entrevista con la revista GQ.; ahora que pasó un tiempo desde que volvió y está jugando de nuevo en Anfield, no se han vuelto a juntar.

Eso sí, la oferta formal que Liverpool realizó al jugador en diciembre, antes del viaje, ha sido rechazada en las últimas horas por él y por su agente, según contó Fabrizio Romano; "Mo Salah ama a Liverpool, siempre ha sido profesional a pesar de la novela de sus contratos. Su prioridad siempre ha sido quedarse, pero Mo definitivamente rechazó la oferta de renovación de contrato".

El propio Klopp se ha referido al tema antes del duelo con Brighton, donde Salah hizo uno de los dos goles, el DT dijo: "Desde mi punto de vista, todo va bien. De momento no ha habido ni un rechazo ni una firma, es decisión de Mo, no hay prisa".