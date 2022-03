Sadio Mané se ha convertido en toda una inminencia para Liverpool y una pieza infaltable en el ataque. Empezó el año de gran forma tras su título con la selección de Senegal en la Copa Africana de Naciones. Ahora, aguarda por la repesca de la Eliminatoria Africana, mientras sigue deslumbrando con su juego en Anfield. En una reciente entrevista, habló de varios temas, pero hizo ruido sobre Kylian Mbappé.

Mané sabe lo que es jugar en el fútbol francés cuando lo hizo en Metz, antes de dar el salto a RB Salzburg. Y no descarta un posible regreso a ese país en un futuro, según reveló en una nota para L'Equipe. Sin embargo, sí destaca a una figura de la liga francesa como es Kylian Mbappé, a quien le abrió las puertas de Anfield para que llegue a Liverpool.

"Sería una pareja excepcional (Mbappé). Sólo tendría que venir a Liverpool, estoy seguro de que le gustaría y lo haríamos bien juntos", dijo Mané sobre el joven extremo de PSG. ¿Y Real Madrid? Tal parece que el senegalés tiene bien claro que sólo podrá juntarse con Kylian en Anfield.

Otras declaraciones de Mané en la entrevista con L'Equipe

La vida de las estrellas: "¿Estilo de vida de Cristiano, Neymar...? Les sigo en las redes y con eso me basta. Ya es suficiente. No quiero dar la impresión de que soy una persona crítica, pero es cierto que hay valores en el fútbol que me irritan un poco en comparación con la educación que tuve. Pero en lugar de criticar, prefiero distanciarme. Lo principal es no cambiar, y creo que no lo hice. Para un chico que viene de un pueblo pequeño, es una gran victoria".

El sufrimiento de su madre en la Copa África: "Nos llamamos todos los días. Y la noche de la final, como siempre, ella no vio el partido porque estaba demasiado asustada. Me confesó que había perdido siete kilos durante el torneo porque estaba muy estresada. Al final de la fila, entonces le dije: 'Ahora, tenemos que ir a comer porque se acabó, hemos ganado'".

El consuelo a Salah tras la final de la Copa África: "Tenía claro que tras nuestro triunfo estaba muy decepcionado. No iba a dejarlo sin una palabra. Lo que yo hice, él lo hubiera hecho de la misma manera si el destino hubiera sido contrario. Le dije palabras lo suficientemente simples para tratar de consolarlo, pidiéndole que no se rindiera jamás".

Ganar el Mundial y el Balón de Oro: "El Mundial es mi nuevo sueño. Antes habrá que clasificarse pero yo quiero creer en proyectos algo locos y el que consiste en ganar el Mundial con Senegal es uno de ellos. Si lo conseguimos, por supuesto, me acercaré a todos los grandes jugadores que aspiran al Balón de Oro cada año".