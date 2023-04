Son muchos los jóvenes promesa que no llegan a cumplir con las expectativas y acaban perdiéndose con el paso de los años. Este ha sido el caso de Izzy Brown, jugador que tuvo paso por Chelsea. El futbolista ha anunciado su retiro a sus cortos 26 años.

Existen miles de ejemplos de promesas del fútbol que no lograron destacar. El caso de Izzy Brown fue sumamente llamativo, ya que fue el jugador más joven en debutar con la camiseta de West Bromwich en 2013, siendo el segundo más joven en disputar un partido de Premier League para el momento.

El jugador fue apadrinado por José Mourinho, llegando a elogiarlo a nivel público cuando dirigió a Chelsea. "Mi conciencia me dice que si, por ejemplo, Baker, Brown y Solanke no son internacionales en unos años, debería culparme a mí mismo".

La carrera del volante ofensvo se fue desdibujando con el paso de los años, saliendo de Chelsea de forma constante a préstamo a clubes como Vitesse, Rotherham, Huddersfield, Brighton, Leeds United, Luton Town y Sheffield Wednesday. En 2021, finalizó su contrato en Stamford Bridge y firmó libre por Preston, de la segunda categoría de Inglaterra.

Se retira

Este jueves 6 de abril, Izzy Brown anunció por medio de sus redes su retiro del fútbol profesional. El jugador venía de sufrir un par de lesiones del tendón de Aquiles y estaba sin equipo desde junio de 2022. El calvario vivido por el futbolista lo impulsó a tomar esta decisión.

El jugador se despidió por medio de un comunicado en sus redes. "Realmente no sé por dónde empezar, aunque siempre pensé que tendría que escribir esto algún día, simplemente no pensé que llegaría tan pronto. Es con gran tristeza y un gran pesar que después de un largo año de lucha por dos cirugías en el tendón de Aquiles, ahora tengo que retirarme del fútbol profesional".

"El fútbol no me define como persona. Soy un padre, un hijo, un hermano y un amigo, y lo seguiré siendo después del fútbol. He vivido mi sueño y recuerdos que permanecerán conmigo para siempre" concluyó el jugador en su mensaje de despedida.