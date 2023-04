En medio de la gran ola de entrenadores despedidos (y que podrían salir) en diferentes ligas de Europa, el nombre de Zinedine Zidane apareció entre los candidatos para dirigir a los equipos más importantes. PSG, Juventus, Real Madrid, Tottenham y, recientemente, Chelsea fueron algunos de los clubes con los que se vinculó a Zizou.

El caso de Chelsea asombra luego de que despidieron de forma sorpresiva, y a pocos días de la serie de cuartos de final de Champions League ante el Madrid, a Graham Potter. Zidane formó parte de los candidatos, pero se bajó rápidamente y esto se debe a un motivo, que llama la atención en Inglaterra.

Emmanuel Petit, quien fue compañero de Zidane en la Selección de Francia (jugaron 35 partidos juntos), reveló que no estaba interesado en dirigir a los Blues, pero por una insólita razón. Se debe a que Zizou no habla inglés y, ante esto, el propio entrenador francés descartó cualquier posibilidad.

"Zidane no vendrá, definitivamente", aseguró Petit, ex Chelsea (76 partidos) en declaraciones a Stadium Astro. "¿Sabés por qué? Porque no habla inglés. Lo conozco desde hace mucho tiempo y la forma en que se maneja con los jugadores. Es muy cercano, siempre habla con ellos. Para él es muy importante la comunicación, es una prioridad para él", explicó. Y agregó: "No quiere que alguien traduzca todo lo que tiene que decir públicamente. Simple".

Al final, Chelsea acordó el regreso de Frank Lampard como interino, más allá de que sigue negociando con otros entrenadores, de cara a la próxima temporada. Luis Enrique, Julian Nagelsmann y, recientemente, Marcelo Gallardo aparecen como posibles candidatos para tomar el mando.

¿Zidane se acerca a PSG al rechazar Chelsea?

Tras rechazar Chelsea, Zidane apuntaría a volver a los banquillos más temprano que tarde. La posibilidad de dirigir a Francia, su mayor obsesión, ya no está disponible después de que ratificaron la continuidad de Didier Deschamps. Por eso, podría volver para dirigir clubes y PSG es uno de los candidatos. De todas maneras, no hubo llamados desde París para Zizou, por ahora.