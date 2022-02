Conte fue crítico con el mercado que hizo Tottenham: "No es normal perder a cuatro jugadores en enero"

Antonio Conte habló en conferencia de prensa, y consultado sobre las altas y bajas de su equipo, lanzó la idea de que el club londinense deber mejorar su política de fichajes. No le gustó la idea de que su plantilla quede recortada, porque se fueron cuatro jugadores y llegaron solo dos.

En el reciente mercado de fichajes han dejado partir a Bryan Gil, se ha marchado cedido al Valencia, Giovani Lo Celso se ha ido en préstamo al Villarreal hasta final de temporada, Tanguy Ndombélé por el que el Tottenham desembolsó 60 millones, ha salido en calidad de cedido al Olympique de Lyon. Y el último de la lista fue Dele Alli, que se fue cedido al Everton.

El italiano al respecto dijo: "Son jugadores importantes, por los que pagamos mucho dinero en su momento".

Las altas de los Spurs no equiparan con todas estas salidas, Tottenham se ha reforzado con los fichajes del uruguayo Rodrigo Bentancur y del sueco Dejan Kulusevski, ambos procedentes de Juventus de Turín. Pero Conte no quedó contento, en la conferencia deslizó la idea de que su equipo no se reforzó, en cambio lo debilitaron con la decisión de ceder a tantos futbolistas valiosos para el DT.

"Normalmente pierdes a un jugador después de uno o tres años, No es normal perder a cuatro jugadores en enero. Por eso tenemos que prestar más atención cuando vayamos a recurrir al mercado y qué jugadores vamos a fichar. Es fundamental si queremos reforzar al equipo en lugar de debilitarlo“, dijo el entrenador.

También explicó que la forma de evitar estos errores en el mercado, es teniendo una sólida estructura: "Estoy aquí para tratar de ayudar al equipo a mejorar. En el pasado he creado buenas estructuras y buenos equipos. Aquí tenemos que hacerlo también, porque será importante para no cometer errores en el futuro".