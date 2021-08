AS Roma anuncia oficialmente la finalización de su vínculo con Javier Pastore.

Finalemente se ha resuelto la situación de Javier Pastore. El volante argentino, luego de 3 temporadas como jugador de AS Roma, ha finalizado de forma anticipada su contrato con la Loba. El jugador ha salido del club giallorosso como agente libre, por lo que podrá fichar gratuitamente por el equipo que lo quiera.

La situación de Javier Pastore en AS Roma había llegado a un punto de no retorno. José Mourinho ha llegado al club con ideas muy claras y el futbolista argentino no forma parte de sus planes en su regreso a la Serie A. El portugués comunicó esta decisión al club y finalmente llegaron a un acuerdo con el jugador.

"AS Roma comunica de haber llegado a un acuerdo con Javier Pastore para la resolución consensual de su contrato. Todo el club le desea a Javier lo mejor para el futuro" dice el mensaje del equipo italiano, emitido este lunes 30 de agosto por medio de sus redes oficiales. El cordobés es oficialmente agente libre.

De este modo, finaliza un ciclo de 3 temporadas del mediocampista en el Olímpico de Roma. Pastore vio acción en un total de 37 partidos oficiales, en los que marcó 4 goles y dio 3 asistencias. El exjugador de PSG nunca logró establecerse como titular en el plantel de la Loba y ahora finalmente lo han liberado.

Fuente: Getty

Futuro incierto

De momento, se desconoce cuáles serán los próximos pasos del jugador formado en las inferiores de Talleres de Córdoba. Distintas fuentes han asegurado en los últimos meses que el volante cuenta con ofertas de la MLS y Qatar, aunque su agente lo estaría ofreciendo a clubes de Italia y España en busca de un club en Europa.