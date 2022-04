El futuro de Cristiano Ronaldo se encuentra en la mira de los medios ingleses, donde por estas horas analizan si el delantero de 37 años entrará o no en los planes de Ralf Rangnick como director deportivo del Mánchester United para la próxima temporada. Dos leyendas de la Premier League condenaron al luso y este ya les ha devuelto el golpe.

No son tiempos fáciles o amables para el máximo goleador de todos los tiempos. Cristiano vivirá su primera temporada sin títulos en más de una década con un Manchester United que apunta a no disputar la próxima UEFA Champions League. Los 18 goles y tres asistencias de CR7 en sus 32 encuentros a lo largo de la campaña no han evitado que hasta leyendas de la Premier League como Wayne Rooney o Jamie Carragher pidan su marcha de Old Trafford.

Lejos de morderse la lengua al referirse a si el regreso de CR7 ha sido una sabía decisión, dejaron la polémica de la jornada en Sky Sports: "Tendría que decir que no… Ciertamente no es el jugador que era cuando tenía 20 años. Y eso pasa, así es el fútbol. Es una amenaza de gol, pero creo que el resto del juego necesitan más, necesitan jugadores jóvenes y hambrientos. Creo que tienen buenos jugadores jóvenes. Creo que Sancho estará mejor el próximo año, creo que Marcus estará mejor el próximo año".

La respuesta del luso

Tras una noche llena de frases que quedarán marcadas en la relación entre quienes fueron compañeros hace unos años en Old Trafford, Wayne Rooney subía a su cuenta de Instagram una publicación donde agradecía el trato recibido en Sky Sports y donde puede vérsele junto a un Jamie Carragher que firmó cada una de las palabras de su colega de mesa. Cristiano comentó la imagen con un claro mensaje.

“Dos celosos”, fue la respuesta de CR7 a las críticas recibidas por el ex capitán del Liverpool pero sobre todo a las que diese quien durante hasta 5 años fuese su compañero de ataque en Manchester United. Hasta las leyendas de los Red Devils se pelean en medio de la interminable crisis que se vive en Old Trafford desde la salida de Sir Alex Ferguson.