Las reuniones de ayer tuvieron como protagonista a un Jorge Mendes que ofreció al Manchester United la más radical de las medidas para terminar con el paso de Cristiano Ronaldo por Old Trafford.

Cristiano Ronaldo no va a rendirse en su deseo de abandonar Manchester United e irá hasta las últimas consecuencias. Desde el Reino Unido desvelan las últimas propuestas del luso a la directiva de los Red Devils para poner punto y final a una novela que de momento sigue siendo el único tema de conversación en la Premier League.

The Sun asegura que CR7 no dará su brazo a torcer y que escudado por los consejos de Jorge Mendes, ha puesto sobre la mesa del Manchester United la más drástica solución que se haya expuesto para poner punto y final a la etapa del luso por Old Trafford. Aprobar dicha propuesta supondría ‘cobrar’ más dinero que traspasar al goleador lejos del equipo de Erik Ten Hag.

El plan para salir del United será más que parecido al que sacase a Cristiano hace 12 meses de Juventus de Turín. Fabrizio Romano apunta que Ronaldo y su séquito van a tensar la cuerda, que no descansarán hasta que todo llegue a buen puerto y que si hay que esperar hasta el último día de mercado para encontrar un nuevo destino, nadie en el entorno de CR7 lo ve con malos ojos. Un Operativo desgaste es el plan B del luso por estas horas, pero hay una opción mucho más radical y veloz a la vuelta de la esquina.

Rec isión de contrato

Correcto, The Sun afirma que Cristiano Ronaldo ha ofrecido al Manchester United que rompan el contrato que une a ambas partes y que el delantero portugués sea agente libre a sus 37 años. Una medida difícil de adoptar por los tiempos que se manejan, pero que haría a los Red Devils ahorrarse más de 400.000 euros a la semana.

15 millones de euros fue el precio que le pusieron desde Carrington a CR7 en algún momento, si se rescinde su contrato se ahorrarán casi 22 palos verdes. No hay respuesta oficial de momento, pero Cristiano Ronaldo sigue ofreciendo vías de escape a un Manchester United que le considera intransferible. ¿Aceptarías esta propuesta si fueses los Glazer?