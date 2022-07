El futuro de Cristiano Ronaldo sigue dando de que hablar en un fútbol europeo donde nadie termina de mover ficha por un futbolista que a sus 37 años ve como diversas puertas se le cierran para abandonar Manchester United. Old Trafford o el Wanda, únicas posibilidades ahora mismo.

Manchester United le espera, Bayern Múnich ya rechazó sus servicios al igual que Chelsea y pocas opciones le quedan a un Cristiano Ronaldo que lentamente empieza a verse contra la pared. Mientras Atlético de Madrid siguiendo analizando la posibilidad de contratar a su peor ‘enemigo’ en la última década, otra puerta se le cierra al delantero de 37 años.

Será el máximo goleador que haya tenido este deporte, el hombre con más tantos en el fútbol de selecciones o en la Liga de Campeones, pero ‘nadie’ quiere de momento a CR7. Las posibilidades para dejar Old Trafford por un equipo de élite son cada vez más limitadas y hasta en diversos destinos aceptan que el luso no está ya para este tipo de bailes.

En Inglaterra esperan que más pronto que tarde se sume a los entrenamientos que comanda Erik Ten Hag por estas semanas, pero nadie puede asegurar al 100% que va a ser del futuro de un delantero sin encuentros amistosos en lo que vamos de curso y que tiene apenas 37 días para encontrar una salida. Hasta en su tierra ‘rechazan’ a CR7.

Sin regreso a Lisboa

"Yo ya sabía de esta situación (Cristiano), no leo ni veo nada, pero para mí la realidad es otra. Me alegro de que Matheus Nunes siga aquí y de que haya rechazado una oferta que le cambiaría la vida para seguir en el Sporting. Estoy feliz de mantener a mis jugadores, esa es mi realidad, estoy muy contento con el plantel que tengo y estos siempre son los mejores del mundo", declaró el propio entrenador de Leones, Ruben Amorim para dejar en claro que a CR7 no se le espera por casa.

Mientras Manchester United espera por ofertas formales y en Atlético de Madrid siguen estudiando una operación que rompería con todo en LaLiga, Cristiano Ronaldo empieza a ver que su futuro no saldrá de Old Trafford y Wanda Metropolitano. Chelsea, Real Madrid, Bayern de Múnich y ahora Sporting de Lisboa, los clubes que ‘rechazan’ hacerse con los servicios de un delantero que a sus 37 años no sabe donde jugará el próximo curso.