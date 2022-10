Tras la sanción impuesta por el Manchester United a Cristiano Ronaldo, llegó el descargo del portugués, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre los sucesos, arrepentido asume su error y la sanción que cayó sobre él y que no será parte del equipo que visitará a Chelsea.

Manchester United hizo oficial este jueves que CR7 fue sancionado por el gesto que tuvo al irse del campo de juego antes de que termine el partido del United con Tottenham, la sanción interna del club es por un partido, uno importante, ya que el sábado deben visitar Stanford Bridge.

Sin embargo llegó el descargo del futbolista luso, que mostró su arrepentimiento en un extenso posteo realizado donde afirma siempre buscar ser el mejor ejemplo para los jóvenes con los que ha trabajado, pero que no siempre se puede lograr eso "Siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros".

Cristiano le pone fin a una jornada convulsionada, en la que se ha hablado mucho de la relación que tiene con Erik ten Hag y en la que su sanción se hizo efectiva, ahora Cristiano no viajará a Londres y asume la sanción impuesta por su club.

El posteo de Cristiano Ronaldo en Instagram

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiao. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones.

Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros.

En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. nunca lo fue Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo".