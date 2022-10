Ni la victoria ante Tottenham le da paz a Manchester United. El desplante de Cristiano Ronaldo al irse del partido antes del final, visiblemente enojado por no ingresar aunque sea algunos minutos, ha dado la vuelta al mundo. La actitud del portugués ha sido brutalmente criticada y ha llegado el momento en que desde Old Trafford tomen cartas en el asunto.

Manchester United anunció este jueves el castigo que recibe CR7 por su gesto al irse antes del final del partido ante Tottenham del pasado miércoles. A través de un comunicado oficial, han confirmado que el portugués ha sido suspendido por un encuentro, por lo que no jugará ante Chelsea el próximo sábado por la Premier League.

“Cristiano Ronaldo no formará parte del equipo del Manchester United para el partido de este sábado contra el Chelsea. El resto de la plantilla está totalmente concentrada en preparar ese encuentro”, fue el comunicado que dieron a conocer desde el club mancuniano. Fuerte decisión contra el portugués.

Desde Old Trafford buscan terminar con las polémicas y también con las actitudes del 'Bicho', quien no ha tenido un buen arranque de temporada, a la vez que ha tenido ciertos gestos de visible enojo por no tener más minutos bajo las órdenes de Erik ten Hag. De hecho, con la llegada del nuevo entrenador y algunas de sus decisiones, también han crecido los rumores de una posible salida del luso, tal como sucedió en el pasado mercado de verano.

Cristiano Ronaldo será baja por castigo ante Chelsea, un partido más que importante para Manchester United para seguir avanzando posiciones y para confirmar también que está de nuevo en la pelea por puestos importantes de clasificación a torneos internacionales. Tras el triunfo ante Tottenham, el equipo marcha en el quinto lugar con 19 puntos, uno por debajo de los 'Blues', sus próximos rivales.